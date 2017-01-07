Savcıdan mavi kapak seferberliği

Alper TURGUT/ POSOF (Ardahan), () - HHAKİMLER ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) son kararnamesi ile Ardahan'ın Posof İlçesi'ne atanan Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer, ayağının tozu ile 'mavi kapak' toplama seferberliği başlattı.

Posof'ta geçen kasım ayında göreve başlayan Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği tarafından engelliler yaranına düzenlenen 'Mavi kapak' kampanyasına destek vermek için kolları sıvadı. Kurumlara, okullara kutu yerleştiren Savcı Emre Gezer, yaptığı sosyal çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Posof'ta göreve başladıktan sonra vatandaşların toplumsal duyarlılık sahibi olduklarını gördüm. Bu nedenle kamu ve engelli bireylerin yararına bir farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Omurilik Felçliler Derneği tarafından organize edilen 'plastik kapak toplama kampanyası'na Posof'taki vatandaşların destek olabileceğini düşündüm. Hükümet Konağı girişine, ilkokul, ortaokul ve liselere üzerinde amblem bulunan plastik kapak toplama kutuları yerleştirdik. Bu kampanya ile 2017 yılı sonuna kadar 250 kilogram kapak toplamayı planlıyoruz. Topladığımız kapak karşılığında dernekten alacağımız tekerlekli sandalyeyi Posof'ta bir engelli kardeşimize hediye etmeyi hedefliyoruz.''

Savcı Emre Gezer, ilçe halkının ev ve iş yerlerinde biriktirdikleri plastik kapakları, Posof Hükümet Konağı ile okullardaki kutularda biriktirdiğini sözlerine ekledi.

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