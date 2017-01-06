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Savcı yalanı ile muhtarın 132 bin lirasını dolandırdılar

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtarı Rıza Vurganer'in 132 bin lirası, kendilerini savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldı. Polis, Vurganer'i dolandırdıkları ileri sürülen 6 şüpheliden 3'ünü Bursa'da...

Savcı yalanı ile muhtarın 132 bin lirasını dolandırdılar
MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtarı Rıza Vurganer'in 132 bin lirası, kendilerini savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldı. Polis, Vurganer'i dolandırdıkları ileri sürülen 6 şüpheliden 3'ünü Bursa'da yakaladı, 3 kişinin daha arandığı bildirildi.
İddiaya göre, İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtarı Rıza Vurganer'i geçen 4 Ocak'ta cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp, "Hesabınız FETÖ'cüler tarafından ele geçiriliyor. Tespit ettik. Bize hemen şifrenizi verin hesaba bloke koyduralım" dedi. Şifresini bilmediğini söyleyen Vurganer'e telefondaki kişi, "Telefonu kapatma. Bankadakiler de onlardan olabilir. Git hemen şifreni al" dedi. Bunun üzerine telaşla bankaya giden Vurganer, şifresini öğrenip, telefondaki kişiye bildirdikten sonra evine döndü.
Muhtar Vurganer'in telaşlı hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri, durumu polise bildirdi. Polis, Vurganer'in hesabındaki 132 bin liranın Bursa'daki bir banka şubesinden çekildiğini tespit etti. Bunun üzerine Bursa polisiyle irtibata geçildi. Şüpheliler C.E. ve U.B., yakalanıp Manisa'ya getirildi. İki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda K.O.K. de Bursa'da yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden Manisa'ya getirilen 2'si adliyeye sevk edildi. Polis, yakalanan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri ve 132 bin lira parayı aldıkları belirlenen firari üç kişinin daha yakalanması için de çalışma başlattı.
Şüphelilerden 3'ünün yakalanmasıan rağmen halen parasının bulunmamış olmasının üzüntüsünü yaşayan Muhtar Vurganer, "O gün muhtarlık binasında oturuyordum. Biraz rahatsızdım. Hastalığımın verdiği bir boş anımdan yararlandılar, şifremi telefondaki kişiye verdim" dedi.

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