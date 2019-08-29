Savcı ve gardiyanlardan çevre temizliği

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun),() -SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde görevli savcı ve infaz koruma memurları, başlatılan 'temiz çevre' projesi kapsamında, piknik alanında çöp toplayıp, çevre temizliği yaptı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çevre temizliğine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için 'temiz çevre' projesi başlattı. İlçede görevli savcılar ve cezaevinde görevli infaz koruma memurları, Çaputlu mevkiinde bulunan piknik alanında, çöp toplayarak çevre temizliği yaptı. Çalışmalar sonucu yaklaşık 15 dönümlük piknik alanı evsel ve çevre atıklardan temizlendi.

Projeye ilişkin bilgi verip doğanın temiz tutulmasına vurgu yapan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Göktaş, "Yaklaşık 15 dönümlük piknik alanı evsel atıklardan temizlenerek yeniden Vezirköprü halkının kullanımına sunulmasını sağlamış bulunmaktayız. Düzenli aralıklarla ve değişik alanlarda tekrarlanacak bundan sonraki etkinliklerimize kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum örgütlerinin ve tüm Vezirköprü halkın katılımını temenni ederim" dedi.