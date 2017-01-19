Savcı, 22 sanık polisin beraatını talep etti

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da 5 yıl önce 3 polis memurunu şehit eden şizofreni hastası 32 yaşındaki Çağrı Danışman'ı yakaladıktan sonra işkence ederek öldürdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan 22 polis hakkında cumhuriyet savcısı beraat talebinde bulundu.

4 Ekim 2012 günü akşam saatlerinde Muratpaşa İlçesi Turgut Reis Caddesi'nde şüpheli bir kişinin dolaştığı ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine geçen motorize yunus ekibine şizofreni hastası Çağrı Danışman tarafından ateş açıldı. Polis memuru Mehmet Çolak şehit olurken, meslektaşı Fatih Dinç ise devrilen motosikletin altında kaldı. Şehit Mehmet Çolak'ın tabancasını da alarak otomobille kaçan Danışman, Cezaevi Kavşağı'nda barikat kuran polis memurları Abdullah Bülbül ve Mustafa Kılınç'ı da şehit etti. Fatih Mahallesi'nde vurularak yakalanan Danışman, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Çağrı Danışman'ın ailesi, oğullarının yakalandıktan sonra dövülerek, işkence edilerek öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine operasyona katılan 22 polis hakkında 'kasten öldürme' ve 'kendini savunamayacak kişiye işkence yapma' suçlarından dava açıldı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Çağrı Danışman'ın kasten öldürülmesi suçundan yargılanan Mustafa E., Mazhar Ziya N. ile Ömer Ş.'nin olayın bu aşamasında yer almadıkları anlaşıldığı için ayrı ayrı beraatlarını talep etti. Savcı, Çağrı Danışman'a yönelik işkence suçundan ise tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

Sanık polis memurlarından Burhan D., Ali İ., İlhan Ç. ile Mustafa Ö.'nün ise 3 polis memurunu öldüren şizofreni hastası Çağrı Danışman ile silahlı çatışmaya girdiğinin anlaşıldığını kaydeden savcı, elinde iki silah bulunan Çağrı Danışman karşısında sanık polislerin meşru müdafa koşulları içinde hareket ettiğini söyledi. Savcı, bu gerekçeyle çatışmaya giren polis memurları hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.

Çağrı Danışman'ın ailesinin avukatı Münip Ermiş ise mütalaaya katılmadığını bildirdi. Münip Ermiş, Çağrı Danışman yaralandıktan sonra çatışmaya girdiğine dair somut bir delil olmadığını ileri sürdü. Münip Ermiş, “Çağrı Danışman, üç polisin öldürülmesiyle öfkeyle infaz edilmiştir. Maktulün herhangi bir direnmesi, mukavemet göstermesi söz konusu değildir. Bu yüzden sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını istedi. Duruşma, ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Münip Ermiş, savcının talebi doğrultusunda karar verilmesi halinde dosyayı temyize götüreceklerini söyledi. Avukat Ermiş, Çağrı Danışman'ın bir ağacın altında yaralı ele geçirildiğini belirterek, "Yaralı bir kişinin iki saat kadar çatışmaya devam etmesi mümkün değil" dedi.

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