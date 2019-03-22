Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

Savaştepe'de okul yolunda öldürülen kuzenlerin adı kütüphaneye verildi

BALIKESİR’in Savaştepe İlçesi Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu'nda açılışı gerçekleştirilen kütüphaneye, 2006 yılında okul yolunda kaçırılarak öldürülen 10 yaşındaki kuzenler Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın adı...

Savaştepe'de okul yolunda öldürülen kuzenlerin adı kütüphaneye verildi
BALIKESİR’in Savaştepe İlçesi Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu'nda açılışı gerçekleştirilen kütüphaneye, 2006 yılında okul yolunda kaçırılarak öldürülen 10 yaşındaki kuzenler Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın adı verildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Karacalar Mahallesi'nde, 21 Mart 2006 tarihinde okula gitmek için evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve 44 gün sonra cansız bedenleri bulunan kuzenler Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak anısına, Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu'nda bir kütüphane oluşturuldu.
Tuğçe ve Büşra'nın adı verilen kütüphanenin açılışına Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, Savaştepe Jandarma Komutanı İlker Sarıca, Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Korol katıldı. Kuzenler Tuğçe ve Büşra'nın adını taşıyan kütüphanenin açılışını Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce ve cinayete kurban giden Büşra Karabacak'ın acılı annesi Hanife Karabacak gerçekleştirdi. Davetlilere pilav ve ayran ikramında bulunuldu.
Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce ile sohbet eden baba Mustafa Karabacak ve anne Hanife Karabacak, evlatlarının katillerinin bulunmasını istedi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328