Savaşın acı yüzü Çanakkale Hastane Sergisi'nde

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yeni açılan '1915 Hastane Sergisi'nde, 103 yıl önce cephede yaralanan Mehmetçiklerin tedavi anlarıyla, şehit düşen askerlerin defin işlemlerinin canlandırmaları, ziyaretçilere duygulu anlar yaşatıyor. Savaşın acı yüzünün sahnelendiği sahra hastanesi sergisini, her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Konya Selçuklu Belediyesi’nin ortak projesi olarak, Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde oluşturulan ve o dönem sahra hastanesinde yaşananları anlatan '1915 Hastane Sergisi', geçen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşları'nın acı yüzünü gözler önüne seren sergi, o günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Sergiyi her gün yüzlerce kişi geziyor. 103 yıl önce vatanı için gözünü kırpmadan cephede çarpışırken yaralanan Mehmetçiklerin tedavi edildiği, şehit düşen askerlerin defin işlemlerinin canlandırıldığı sahneler, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

'1915 Hastane Sergisi'nde, Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde yaşanan sağlık hizmetlerinden bir kesit de anlatılıyor. Sahra hastanesini, düşman uçaklarından korumak için konulan makineli tüfeklerin ve başındaki askerlerin yer aldığı siperler, cephe gerisinden getirilen yaralı askerlerin tedavi edildiği revirler, yaralılara müdahale edilme anları, atlı ambulans, hastaneye gelen askerlerin lojistik ihtiyaçlarının karşılandığı çayhane, ambar, memur çadırı, bit salgınına karşı mücadele alanı, su istasyonları, gölgelik gibi temalar dönemin özellikleri dikkate alınarak canlandırılıyor. Sergiyi gezenlere çıkışta, Selçuklu Belediyesi'nde görevli iki tiyatrocu tarafından, Sivaslı ve Konyalı lise son sınıf öğrencisi iki gencin okulu bırakıp cehpeye gitmeleri ve yaşadıkları tiyatral gösteri ile anlatılıyor. Birlik ve beraberlik ile vatan sevgisini konu alan gösteri, izleyenleri savaş yıllarına götürüp, vatanın hangi şartlarda kurtarıldığını anlatıyor.

Sergide, ziyaretçilerin duygularına dokunacak sahnelerin yer aldığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Sanat Tarihçisi Yusuf Kartal, "1915 Hastane Sergisi'ni gezen ziyaretçiler, bir askerin cephede yaralandığı andan hastaneye götürülüşüne kadar yaşadığı süreci görüyor. 1915'te yaşanan acıları hissediyor, duygulanıyor" dedi.

Sergiyi gezerken gözleri dolan vatandaşlar ise "Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde tedavi edilen yaralı Mehmetçiklerin canlandırıldığı sahneler çok gerçekçi ve etkileyici olmuş. Duygulanmamak, etkilenmemek elde değil" ifadelerini kullandı.



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