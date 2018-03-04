Savaş mağduru kadınlar, kurslarla hayata tutunuyor

Cansel KİRAZ- Güven USTA- Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS, () - ÜLKELERİNDEKİ iç savaşta eşlerini kaybeden ve çocukları ile birlikte Kilis'e sığınan kadınlar, açılan kurslarda meslek öğrenip, para kazanarak hayata tutunuyor.

Rejime karşı başlayan gösterilerin iç karışıklığa dönmesinin ardından Suriye'de 1 milyonu aşkın insan öldü, milyonlarca kişi de evini tark ederek farklı ülkelere sığındı. İç savaştan kaçan 3,5 milyonu aşkın Suriyeli'nin tercihi ise komşu ülke Türkiye oldu. Türkiye'ye gelen Suriyeliler arasında en ağır yükü ise savaşta eşini kaybedip çocuklarına anne ve babalık yapmak zorunda kalan kadınlar çekiyor. Nüfusundan daha fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Kilis'te de resmi kurumlar ile STK'lar, savaş mağdurlarına her anlamda kucak açıyor.

Kilis'te yerli ve yabancı kuruluşların yanı sıra Suriyeliler de kurdukları vakıf ve dernekler ile faaliyet yürütüyor. Kentte 10 ay önce Suriyeli eğitimciler tarafından kurulan Alresela Vakfı da savaşta eşlerini kaybeden kadınların meslek öğrenerek hayata tutunması için kurslar açtı. Kuaförlük, takı ve tasarım başta olmak üzere çeşitli branşlarda açılan kurslara katılan Suriyeli kadınlar, burada hem meslek öğrenip para kazanıyor hem de savaş psikolojisini üzerlerinden atarak yeni yaşamlarına adapte oluyor.

Spor salonu ile çeşitli aktivitelerin yapılabildiği mekanların da bulunduğu kursa katılan kadınlar, eşlerini kaybettikleri savaştan kaçtıklarını ve Türkiye'de artık meslek öğrenerek hem para kazandıklarını hem de çocuklarına baktıklarını söyledi. Savaşın üzerlerinde yarattığı olumsuz travmayı aldıkları psikolojik destek ile geride bıraktıklarını da anlatan kadınlar, tek isteklerinin ise biran önce huzur sağlanmasıyla ülkelerine dönmek olduğunu ifade etti.

Alresela Vakfı sorumlularından Nouran Alhoyusen, 10 ay önce Suriyeli kadınlar için açtıkları merkezde verdikleri kurslar ile meslek öğrettiklerini söyledi. Kadınların burada meslek öğnerek para kazandığını anlatan Nouran Alhoyusen, “Buradaki kurslarımızda kadınlar hem meslek öğreniyor, hem çalışıyor hem de para kazanıyorlar. Savaşta dul kalan kadınlara öncelik tanıyarak açtığımız kurs ile onların yeni yaşamlarına adapte olmalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

Alhoyusen, ayrıca merkezde bulunan spor salonunda kadınların spor yaparak zinde kalmalarına da olanak sağlandığını ve düzenlenen aktiviteler ile sosyal yaşamlarını da renklendirdiklerini sözlerine ekledi.



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