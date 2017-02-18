Savaş mağduru 7 kadının 7 acı hikayesi Avcılar'da sahnelendi

EVE Ensler'in Bosna Savaşı ardından yazdığı 'Necessary Targets' adlı oyununun serbest bir yorumu 'Nereye Gitti Bütün Çiçekler?' Avcılar'da sahnelendi.Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde dün gece sahnelenen oyun, savaş mağduru kadınlara yaşadıkları mülteci kampında, yardımcı olmak için devlet tarafından görevlendirilen Amerikalı bir psikiyatrın, kendisine yardımcı olan travma danışmanı ve kampta yaşam mücadelesi veren kadınları konu aldı. Avcılar Belediyesi'nin ücretsiz sanat etkinliği kapsamında Tuğrul Tülek'in yönetiği Şenay Gürler, Hale Akınlı, Goncagül Sunar, Feri Baycu Güler, Gözde Kansu, Melisa Doğu, Ece Yüksel'in rol aldığı oyunun biletleri kısa süre tükendi. Biletsiz gelen seyircilerden bir bölümü de ısrarla oyunu izlemek isteyince salonda ve ara koridorlarda oturacak yer kalmadı.Kadın mülteciler bir birinden acı hikayelerini anlatırken, savaş ve mülteci olmanın korku ve çaresizlik sahneye yansıtıldı. Aynı yerde yaşamak zorunda kalan 7 kadının, 7 farklı hikayesinin canlandırıldığı oyun ayakta alkışlandı.

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