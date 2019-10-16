Satsuma mandalina için ilk ihracat TIR'ı 18 Ekim'de yola çıkacak

İZMİR'de satsuma mandalinanın ihracatı, 18 Ekim Cuma günü başlıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geçen yıla göre rekoltenin düşük olmasına rağmen ürünün kaliteli olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu, İzmir'e bağlı İnciraltı, Güzelbahçe, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Ahmetbeyli, Özdere, Selçuk ilçeleri ile Aydın'a bağlı Davutlar ilçesi ve beldelerindeki bahçelerde inceleme yapıp, numune aldı. Bu numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analizi sonucunda da satsuma mandalinanın 18 Ekim'den itibaren ihraç edilmesine karar verdi. Satsuma mandalina, 2018 yılında 8 Ekim'de ihraç edilmeye başlanmıştı.

Satsuma mandalinanın rekoltesinin geçen yıla göre düşük olmasına karşın, kalitesinin iyi olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatında düşüş beklemediklerini kaydetti. Satsuma mandalina rekoltesinin geçen yıl 169 bin ton iken, bu yıl 122 bin ton öngörüldüğüne dikkat çeken Uçak, "Meyvelerin önemli bir kısmı ihracat için uygun. Bu da ihracatımızı olumlu etkileyecek. Döviz kurları da ihracatçımızı rekabetçi kılıyor. Bu şartlarda üreticimizin ve ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir ihraç sezonu bekliyoruz" dedi.

46 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Ege Bölgesi narenciye rekoltesinin bu yıl 442 bin ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Uçak, vatandaşlara narenciye ürünlerini tüketme çağrısında bulundu.

Türkiye, 2018 yılında 286 milyon dolarlık mandalina ihraç ederken, Satsuma mandalina ihracatı 93 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Satsuma mandalina ihracatında ilk sırayı 50 milyon dolarlık ihracatla Rusya Federasyonu alırken, Ukrayna'ya 19 milyon dolarlık satsuma mandalina ihraç edildi. Irak, 3.5 milyon dolarlık satsuma talebi ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. Türkiye, 46 ülkeye satsuma mandalina ihraç etti.



