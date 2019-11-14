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Satsuma cinsi mandalinada, hasat zamanı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'in mandalina üretiminde önemli merkezlerinden olan Seferihisar ilçesinde geçen yılın aksine bu yıl yüzler gülüyor. İşçisinden üreticisine kadar birçok insanın ekmek kapısı olan mandalinada rekolte düşük...

GENEL 14.11.2019, 09:34
Satsuma cinsi mandalinada, hasat zamanı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'in mandalina üretiminde önemli merkezlerinden olan Seferihisar ilçesinde geçen yılın aksine bu yıl yüzler gülüyor. İşçisinden üreticisine kadar birçok insanın ekmek kapısı olan mandalinada rekolte düşük olsa da, ürün kalitesi sevindirdi. C vitamini deposu olan mandalina, iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da yoğun talep görüyor. Ürün, en çok Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.
Yeterli miktarda tüketildiğinde kalbi koruyan, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı vücudun direncini artıran vitamin deposu satsuma cinsi mandalinanın hasadı başladı. İzmir'in mandalina üretiminde önemli merkezlerinden olan Seferihisar ilçesinde, üreticiler bütün yıl verdikleri emeğin karşılığını almaya başladı. Üreticilerin büyük bölümü, bu yıl ürün veriminden oldukça memnun. İnce kabuklu ve çekirdeksiz mandalinada, rekolte düşüklüğüne rağmen kalitenin yüksek olması, yüzleri güldürdü. İlçenin önemli geçim kaynaklarından biri olan mandalina, iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da rağbet görüyor.
Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği Yönetim Kuruşu Başkanı Halil Ak, geçen yıl 100 kilo meyve veren bir ağacın bu yıl ancak 25- 30 kilo verdiğini, fakat geçen yıl satış konusunda sorunların yaşandığını, yeni dönemde ise böyle bir sıkıntı ile karşılaşmayacaklarını söyledi. Mandalina az yetiştiği için ürünü satmakta zorlanmayacaklarını belirten Halil Ak, "Bu yıl o zorluk yok. Ürün az olduğu için satış konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünlerimizin kalitesi çok güzel" dedi.
Seferihisar mandalinasının iç pazarda İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova'da satıldığını ifade eden Ak, dış pazarda da önemli bir paya sahip olduklarını söyleyerek, "Mandalinayı Makedonya'ya, Balkan ülkelerinin tümüne ve Ukrayna'ya gönderiyoruz. Ama genelde Balkan ülkelerine gidiyor" dedi.
Halil Ak, "Bu yıl malı olan üreticinin yüzü gülüyor ama malı olmayan çok fazla bahçe var. Yine işçinin girmeyeceği çok bahçe var. Geçen yıl üretici bahçesine yaptığı masrafın karşılığını alamadı. O nedenle de bahçesinden vazgeçti" dedi.
'AKDENİZ SİNEĞİ AĞAÇLARI KURUTUYOR'
Mandalinanın ihracatı sırasında en büyük sorunlardan birinin Akdeniz sineği hastalığı olduğunu kaydeden Ak, "Üreticimiz bahçesine bakmadığı zaman, ağaç verimi düşüyor. Geçen yıl üretici para alamayınca bahçesine bakamadı. Ağaçlar için gerekli olan suyu, ilacı veremedi. Örneğin bu bahçeye Akdeniz sinek ilacı atılmamış. Görüyorsunuz, hastalıklı ürünün içinde larvalar var. Larvalar kurt yapıyor, kurtlar çok kısa zamanda tekrar Akdeniz sineğine dönüşerek başka ağaçları vuruyor. Bu ağaç bitmiş durumda. Bundan yeniden sağlıklı ürün elde edebilmek için 5 yıl uğraşmak gerekiyor. Ağaçta yosun olduğu zaman o ağaç bitiyor" diye konuştu.
Tüketicilerin C vitamini almak için mandalina tüketmesi gerektiğini kaydeden Ak, herkesin çocuklarına mandalina yedirmesini, sabah kahvaltılarda mandalina suyu içilmesinin daha faydalı olduğunu belirtti.
'MANDALİNA BAHÇELERİ EKMEK KAPIMIZ'
Mandalina bahçesinde çalışan işçiler de sabahın erken saatlerinde iş başı yapıyor. Birçoğu çocukları ile birlikte çalışmaya giden işçilerden Şengül Derge (56), yağmur çamur demeden çalıştıklarını belirterek, kesim yapanların günlük 70 TL aldıklarını söyledi. Derge, "Sabah 05.00'te kalkıyoruz, saat 07.00'de işe başlıyoruz. Bahçede kesim yapıyoruz. Bahçemiz güzel olursa, kasamız bol çıkıyor. Ekmek paramızı böyle kazanıyoruz. 7- 8 ay mandalina kesmek için bu ayları bekliyoruz. Çoluk çocuğumuzla geliyoruz, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
İşçilerden Ferdi Yarmay (24) da, "Bu işin bazı zorlukları var ama her şeye rağmen biz ekmek paramızı bu bahçeden çıkarıyoruz. Yağmuru, çamuru var. Sabah erken kalkıyoruz. Bahçeye geldiğimiz zaman zorluk kalmıyor. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Çalışmalar 2 veya 3 ay sürüyor. Ekmek kapısı neticede, çalışıyoruz" dedi.

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