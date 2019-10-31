Satrançta İzmir'in gururu oldu

İZMİRLİ milli satranççı Cem Kaan Gökerkan (19), geçen hafta sonu düzenlenen 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 2 kupa kazandı.Türkiye Satranç Federasyonu ve Datça Belediyesi'nin iş birliğiyle Datça Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda, yaş kategorilerinde, toplam 65 sporcu mücadele etti. Şampiyonada Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Cem Kaan Gökerkan, başarısıyla dikkat çekti. Gökerkan, 'hızlı satranç kategorisi'nde 7,5 puanla 1'inci olurken, Yıldırım Satranç kategorisinde 2'nci oldu.2 kupa alarak, İzmirlileri gururlandıran Cem Kaan Gökerkan, "Belki garip gelecek ama sanılanın aksine, örnek aldığım ve en beğendiğim sporcu, bir satranç oyuncusu değil futbolcu. Lionel Messi'nin yaşamını, yeteneği ile çalışmasını birleştirip, kazandığı başarılarını ve tarzını kendime örnek alıyorum. Kısa süredeki hedefim, 'büyük usta' unvanına ulaşmak. Asıl hedefim ise milli takımla başarılara imza atmak ve Türkiye'den 2 bin 700 ELO puanına ulaşan ilk isim olarak dünyadaki ilk 50 sporcu arasına girmek" diye konuştu.16 yaşındayken 'uluslararası usta' unvanını kazanan Cem Kaan Gökerkan, geçen yıl internet üzerinden düzenlenen turnuvada, dünya şampiyonu Magnus Carlsen'i mağlup etmeyi başarmıştı.