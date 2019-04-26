Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Satın almak istediği daireyi incelerken balkondan düştü

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-PENDİK'te bir kişi satın almak istediği dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Vedat Kamber isimli bir kişi Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir inşaata daire bakmaya geldi. 3. kattaki dairede incelemelerde...

Satın almak istediği daireyi incelerken balkondan düştü

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-PENDİK'te bir kişi satın almak istediği dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Vedat Kamber isimli bir kişi Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir inşaata daire bakmaya geldi. 3. kattaki dairede incelemelerde bulunan Kamber, balkona çıktı. Kamber dengesini kaybederek, balkondan düştü. Yere düşen adamı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Kamber, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kamber tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kamber'in düştüğü sırada yan tarafta oturduklarını söyleyen Ferah Nas Şahingöz , "İlk gördüğümde 3. kattaki balkonda oturuyor gibiydi. Daha sonra aşağıya eğildi. Adeta takla atar gibi sırt üstü düşerek kafasını çarptı" dedi.
(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328