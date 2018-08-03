SAT Komandosu Namık Ekin'den yeni Guinness Rekoru denemesi

İSTANBUL, ()-BUGÜNE kadar 17 Guinness Dünya Rekoru'na imza atan SAT Komandosu Namık Ekin, yeni rekor denemesine Caddebostan Türk Balık Adamlar Kulübü’nde bugün başladı. 24 saat su altından hiç çıkmadan ve uyumadan 273 ton ağırlık kaldırmayı hedefleyen Ekin, 18’inci Guinness Dünya Rekoru denemesine, İstanbul Gelişim Üniversitesi adına imza atıyor.

SAT Komandosu Namık Ekin, yeni Guinness Dünya Rekoru denemesine bugün Caddebostan Türk Balık Adamlar Kulübü’nde başladı. Ekin, 24 saat su altından hiç çıkmadan ve uyumadan 273 ton ağırlık kaldırmayı hedeflediği 18’inci Guinness Dünya Rekoru denemesini spor eğitim danışmanlığını yaptığı İstanbul Gelişim Üniversitesi adına gerçekleştiriyor. Ekin’i su altında ve yukarıda altı kişilik Guinness hakem ve temsilci ekibi bekliyor. Tam teşekküllü sağlık ve güvenlik ekibinin de hazır bulunduğu rekor denemesi, 24 saat su altında ağır anaerobik efor harcayacak olan 76 yaşındaki bir denek üzerinde yapılacak ilk sportif araştırma özelliğini taşıyor. Su altındaki bir rekor denemesi için ilk kez mayo ile su altına inen Ekin, akşam hipotermi başladığında dalgıç kıyafeti giyecek.

Ekin’in Caddebostan Türk Balık Adamlar Kulübü’nde gerçekleştirdiği rekor denemesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemiz Boz, Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen ve İstanbul Gelişim Üniversitesi yetkililerinin katılımıyla başladı. Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Ekin’in Türk sporunu dünyada başarıyla temsil eden önemli bir spor adamı olduğunu vurgulayarak, “Namık Ekingeçtiğimiz yıl 17. Guinness Rekoru’nu kırmaya hazırlandığında, otoriteler 75 yaşındaki bir insanın bu işi başarmasının imkansız olduğunu söylemişti. Ancak duayen sporcu,“İmkansız sadece bir kelimedir” adlı kitabına atıf yaparak hedefine ulaşmış, otoriteleri ve bilim dünyasını şaşkınlığa uğratmıştır. Yapılan incelemede Ekin’in kalbinin 24 yaşındaki bir delikanlı kalbine sahip olduğu anlaşılmıştır. Bugün, 25 yaşındaki delikanlının yeni rekor denemesini de başarıyla tamamlayacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. M. Zahit Serarslan, rekor denemesinin aynı zamanda önemli bir bilimsel araştırma özelliğini taşıdığını belirtti. Serarslan, “Namık Ekin’in üniversitemiz adına gerçekleştirdiği 18. Guinness Rekor denemesi, normal şartlarda, su altında gezen, oturan,hafif işler yaparken çok kısa süre su altında kalan kişiler üzerinde yapılan ufak kapsamlı araştırmaların ötesindedir. 24 saat su altında ağır anaerobik eforlara katlanacak olan 76 yaşını sürdüren bir denek üzerinde yapılacak olan ilk sportif araştırmadır. Ekin, ileri yaşına karşın, 10 -25 tekrarlı (Repitisyonlar) ile yüzlerce setlik kaldırışlar yapacak olup, totalde bu aktiviteyi 24 saat sürdürerek 273 ton kaldırmayı hedeflemektedir” dedi.

İHTİYAÇLARINI SU ALTINDA KARŞILAYACAK

Rekortmenin beslenme programı, denemeden 4 ay öncesi, deneme aşaması anı ve denemeden 1 hafta sonrası olmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Haluk Saçaklı tarafından planlandı. Rekor hazırlık haftasında Ekin, karadaki bir tazyik odasında 5 gün ve günde 2 saat basınç altında oksijen soluyarak, su altında oksijen solumaya alıştırıldı.Sıvı tüketimini ve tüm katı beslenmesini sıvı sporcu gıdaları şeklinde su altında gerçekleştirecek olan Ekin, hiç su üstene çıkmayacak. 24 saat her türlü kontrolü su altına yapılacak. Rekorun son dört saatlik kaldırış bölümünde sporcunun, her yarım saatte oksijen soluyarak çabuk toparlanması sağlanacak. Namık Ekin’in hedefi başarı ile tamamlaması halinde, rekor denemesi sonunda Guinness Belgesi takdim edilecek.

NAMIK EKİN’İN İLGİNÇ REKORLARI

2015 10 Kasım’da Boğaziçi Köprüsü’nün Ortaköy’e yakın 58 metrelik yüksekliğinden denize paraşütle atlayıp suya çarpmasına 22 metre kala paraşütünü açmıştır. Köprüden atlayıp, paraşütünü açıp, paraşütü hava ile dolup, suya değmesi arasındaki süre Guinness tarafından lazer ölçümleri ile 6 küsur saniye olarak hesaplanmıştır. Atlayışı Guinness “çok tehlikeli” değerlendirerek başkalarının bu rekoru kırmak adına kendilerini tehlikeye atmaması için kayıt altına almamıştır.

2015’te vinç ile 38,5 metreye yükselip buradan paraşütle atlayış yapmıştır. Bu şimdiye kadar bir vinçten yapılmış en alçak irtifa atlayışıdır.

2014’te 24 saatte hiç durmadan 4 bin 627 judo atışı yaparak bu daldaki rekoru da kırmıştır.

2014 18 Mart’ta Çanakkale şehitleri anısına 24 saatte 379 ton 285 kilogram ağırlık kaldırarak, bu sahadaki rekoru Amerikalı Clarance Bass’tan almıştır.

2014’te İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlamıştır. Aşırı rüzgarda yalılara çarpmaya 6 metre kala paraşütünü son anda denize çevirerek, suya inmeyi başarmıştır.

2011’te sualtında 24 saatte hiç çıkmadan 36 bin 800 metre yüzerek ABD’li Tonny REBEL in 34 kilometrelik rekorunu kırmıştır.

2009’da Fethiye Internasyonel paraşüt şenlikleri sırasında bir inanılmazı daha gerçekleştirerek, Dünya’da en alçaktan paraşütle atlayıp en alçakta paraşüt açma rekorlarını kırmıştır.

(FOTOĞRAF)