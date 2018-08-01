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SAT intikal botu 'Yonca Onuk' ile göçmen kaçakçılığı mücadelesi

TÜRK mühendisleri tarafından yapılan, dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Sualtı Taarruz Timi (SAT) intikal botlarından 'Yonca-Onuk', Bodrum'a geldi. Bota, yaz boyunca Bodrum ve mahalleleri Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar,...

SAT intikal botu 'Yonca Onuk' ile göçmen kaçakçılığı mücadelesi
TÜRK mühendisleri tarafından yapılan, dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Sualtı Taarruz Timi (SAT) intikal botlarından 'Yonca-Onuk', Bodrum'a geldi. Bota, yaz boyunca Bodrum ve mahalleleri Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bitez açıkları ile Kardak Kayalıkları arasındaki bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi verildiği öğrenildi.
Türk mühendisi Ekber Onuk tarafından üretilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı Aksaz Askeri Üssü'nde konuşlandırılan ve yaptığı 120 kilometre hız ile dünyanın en hızlı ve donanımlı, ayrıca radara yakalanmayan askeri botlarından olan MRTP 22 U tipi, Türk SAT intikal botu 'Yonca-Onuk', Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne geldi. İlgi odağı olan botun, yaz sezonu boyunca Bodrum ve mahalleleri Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bitez açıkları ile Kardak Kayalıkları arasındaki yaklaşık 55 millik alanda, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede ani müdahale görevi yapacağı öğrenildi. Botun, Özel Kuvvetler ve SAT timlerinin düşman bölgelerde görev yapması amacıyla geliştirilmiş olup, yüksek ateş gücü ile birlikte hız, denizcilik ve yük taşıma kabiliyetlerini sağlamak üzere profesyonel kullanımlara uygun mukavim tekne yapısında inşa edildiği ve SAT birlikleri tarafından kullanılmakta olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, 29 Ocak 2017 tarihinde Kardak Kayalıkları'na yaptığı ziyareti sırasında, MRTP 22 U tipi, Türk SAT intikal botlarından 3'ü, Akar'ın bulunduğu hücumbota eşlik etmişti.

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