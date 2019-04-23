Saruhanlı'da üzüm bağlarını doludan sonra don vurdu

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, bir hafta önceki dolu yağışından sonra, geçen hafta sonu gece yaşanan don olayı, 100 bin dekarlık üzüm bağlarının en yarısında zarara yol açtı.Saruhanlı'nın kırsal Kayışlar, Dilek, Tirkeş, Paşaköy, Hacırahmanlı mahallelerinde bulunan üzüm bağlarında, geçen cumartesi gününü pazara bağlayan gece don olayı yaşandı. 100 bin dekar alanda yapılan üretimin en az 50 bin dekarında don olayı, zarara yol açtı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bağları gezip zararı inceledi. Böyle büyük bir don olayını en son 2015 yılında yaşadıklarını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı bir haftada iki kere afet yaşadı. İlçemizde bulunan 100 bin dekara yakın bağ alanında şu ana kadar tespitlerimize göre 50 bin dekar, yani yüzde 50'sinde zarar olduğu görülmekte. Bu zarar kimi yerlerde yüzde 90'lara varmakta. Şu anda çiftçilerimiz ne yapacağını şaşırdı" dedi.Çiftçilerin güvencesinin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası olduğunu belirten Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:"TARSİM eksperlerinin bir an önce arazide hasar tespit çalışmasını tamamlamasını istiyoruz. Çiftçilerimiz şu ana kadar dekar başına bin liraya yakın masraf yaptı. Bu masraf çöpe gitti. Bu don olayının arkasından üzüm bağlarında tekrar bir doğuş olacak, ancak genelde umutsuz bir doğuş oluyor, yani üzüm vermiyor. Ama tabii ki çiftçilerimiz bu bağları böyle kaderine terk etmeyecek. Bağlar işlenecek, önümüzdeki yıl verimli olabilmesi için ne gerekiyorsa yapılacak. İlçemizde yaşanan afetler dolayısıyla çiftçilerimiz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. 2019 yılının sıkıntılı geçeceğini düşünüyoruz. Bu bağların bu yıl için artık düzelme şansı yok."İlçe olarak sezonda 40 bin tona yakın üzüm yetiştirdiklerini belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu şartlarda bu verimin yarı yarıya düşeceğini tahmin ediyorum. Kayışlar, Dilek, Tirkeş, Paşaköy, Hacırahmanlı gibi bağların yoğun olduğu mahallelerimizde bu afeti çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun. Ben geçmiş yıllarda soğuk afeti görmüştüm ama bugünkü kadar büyük olanı ilk defa görüyorum. Durum gerçekten sanıldığından da kötü" dedi.ÇİFTÇİ YARDIM BEKLİYORZararının büyük olduğunu ifade eden evli ve iki çocuk babası çiftçi Taner Saruhan (47), "Pazar günü sabah erken saatlerde bağa geldiğimde bu kötü manzarayla karşılaştım. 70 dönüm arazim var. Bütün hepsi böyle. Gerçekten çok zor durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Perişan bir haldeyiz. Bu afattan kurtulmamız iki seneyi bulacaktır. 2015 yılında bir soğuk afatı yaşamıştık onun etkisinden de iki yıl içerisinde çıkabilmiştik. Bu yıl da 2015 yılındaki gibi büyük bir şey. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

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