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Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu (2)

VALİ: ARIZA GİDERİLDİ, 3 BİN TIR KARŞILIKLI GEÇİŞ YAPTI Artvin Valisi Ömer Doğanay, Sarp Sınır Kapısı’nda 8 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Bilgi Sistemi (PolNet) sisteminde meydana gelen...

Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu (2)

VALİ: ARIZA GİDERİLDİ, 3 BİN TIR KARŞILIKLI GEÇİŞ YAPTI
Artvin Valisi Ömer Doğanay, Sarp Sınır Kapısı’nda 8 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Bilgi Sistemi (PolNet) sisteminde meydana gelen arızdan dolayı yaklaşık 24 saat araç trafiğine kapandığını belirterek, söz konusu arızanın giderildiğini ve kapıda araç geçişlerinin normale döndüğünü söyledi.
Vali Doğanay, "Sistemsel arızadan dolayı oluşan TIR kuyruğu yaklaşık 3 kilometreye kadar düştü. Perşembe günü 15.30 sularında sistem arıza yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünün gayretli ve özverili çalışmaları neticesinde arıza cuma günü akşam 21:00 sıralarında giderildi. Günlük ortalama 750 TIR giriş ve çıkış yapıyor. Gümrükte görevli tüm ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. Kapıdaki araç ve yaya geçişleri normal seyrinde devam ediyor” dedi.
Vali Doğanay, sistemdeki arızanın giderilmesinin ardından yaklaşık 3 bin TIR'ın kapıdan giriş ve çıkış yaptığını kaydetti.

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