Saros’a FSRU Gemi İskelesi yapılması için ‘acele kamulaştırma’ kararı

EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahilinde, BOTAŞ tarafından yapılması planlanan yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Kara Boru Hattı Projesi için alınan acele kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Keşan’a bağlı Sazlıdere köyü sahili sınırları içerisinde Saros FSRU Gemi İskelesi yapılması için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 'Saros BOTAŞ FSRU Sazlıdere Limanı ve Boru Hattı Projesi'ne dair, 19 Temmuz’da Sazlıdere köyü sahilinde planladığı ÇED bilgilendirme toplantısı ise halkın tepkisi üzerine yapılamamış, ardından ise Keşan Kent Konseyi önderliğinde bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle imza kampanyası başlatılmıştı.

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