Saros Körfezi'nde dev yolcu uçağı batırıldı

Ali AKSOYER- Can ZERAY-Uğur CAN (Edirne,() - EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek montajı yapılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, düzenlenen törenin ardından kıyıya yarım mil uzaklıktaki Saros Körfezi, İtalyan Koyu Mevki’nde, 4 saat süren çalışmayla batırıldı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteğiyle, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma ile Antalya’da parçalara ayrılan 90 ton ağırlığındaki Airbus A330 tipi yolcu uçağı, Saros Körfezi’nde bugün batırıldı. Mart ayında 6 TIR ile getirilen uçağın deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için batırılması kararı alınmıştı.

BUGÜNE KADAR BATIRILAN EN BÜYÜK UÇAKLARDAN

İbrice Limanı'nda yeniden montajlanan uçağı batırma çalışmaları saat 10.00'dan, saat 14.00'e kadar yaklaşık 4 saat sürdü. Dev uçak, altına bağlanan şişme botlarla kıyıdan yarım mil açığa taşındı. Bugüne kadar batırılan uçakların arasında en büyük olma özelliğini taşıyan dev uçak, titiz bir çalışma ile İtalyan Koyu olarak adlandırılan bölgeye taşındı. 30 metre derinliğe batırılma çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Onlarca dalgıcın katıldığı çalışmada uçağı taşıma sırasında kullanılan lastik botların patlatılma anını izlemek isteyen birçok kişi balıkçı tekneleriyle yakın bölgeye geldi. Meraklı vatandaşlar can güvenliği açısından anonslar yapılarak uzaklaştırıldı. Teknelerinden uçağın batırılmalarını cep telefonu kameralarını kayıt eden vatandaşlar anı ölümsüzleştirdi.

Uçağın batırılma törenine Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kurum müdürleri ve şirket yetkileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, batırılan uçağın bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Dünyada batırılan en büyük gövdeli yolcu uçağı yapay resim olarak. Dalış turizmine daha çok sosyo-ekonomik yönden gelişmiş olan insanların rağbet ettiği ve daha çok döviz kazandıran bir turizm çeşidi. Ben bu bölgeye çok değer katacağını düşünüyorum. Saros bölgesi Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, güneyin çok sıcak ve nemli olduğu dönemlerde gerçekten serin daha yaşanabilir insanların daha rahat hareket edeceği bir restorasyon bölgesi. Bu alanda çeşitlendirme anlamında çok güzel bir olay. Tabi ki TANAP'ın da burada 1 milyon gibi ciddi bir rakamda desteği var. Ülkemiz için ve Saros bölgesi için hayırlı olsun" dedi.

Tekirdağ'dan uçağın batırılmasını izlemeye gelen Nurettin Çağrı, 3 aydır uçağın batırılmasını beklediklerini söyledi. Ailesiyle uçağın batırılmasını izlemeye geldiğini söyleyen Çağrı, "Günlerdir bu anı bekliyorduk. Ben zaman zaman burada dalmak için geliyordum. Bu uçak su altı canlılarına da yuva olup üremelerini sağlayacak" diye konuştu.



