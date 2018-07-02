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Saros'da denizin dibinden çıkarılan atıklar şaşırttı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında denizde dip temizliği yapıldı. Denizin altından çıkarılan TIR aküsü, motor...

Saros'da denizin dibinden çıkarılan atıklar şaşırttı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında denizde dip temizliği yapıldı. Denizin altından çıkarılan TIR aküsü, motor kayışı, demir boru görenleri hayrete düşürdü.
Keşan'a bağlı İbrice Limanı'nda, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, İstanbul Deniz Ticaret Odası ile Mavi Ege Dalış Merkezi'nin desteğiyle Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar tarafından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, denizde dip temizliği yapıldı. 200 metrekarelik alanda, 11 dalgıçla yapılan temizlikte, denizin dibinden araç lastikleri, içki şişeleri, motor kayışı, demir boru, metal tekne malzemeleri ve TIR aküsü çıkarıldı. Limanda sergilenen atık malzemeler, görenleri şaşırttı.
Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dip temizliği yaptıklarını belirterek, "Denizlerin, gelecek olduğunun unutulmamalı. Denizler bizim çöplüğümüz değil, geleceğimizdir. Denizler varsa bizler de varız. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

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