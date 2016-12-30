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Şarköy'de kar yağışı (3)

KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR Edirne'nin  Keşan İlçesi’nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor. Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Trafikteki...

Şarköy'de kar yağışı (3)

KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Edirne'nin  Keşan İlçesi’nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor.
Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, bazı yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışması yaptı.
Şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, yetkililer sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.
Karın tadını çıkarmak isteyen çocuklar ise kartopu oynadı.

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