Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Şarköy'de kar yağışı (2)

TIR BUZDA KAYIP, YAN YATTI Tekirdağ'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Özellikle Tekirdağ-Hayrabolu ve Malkara yollarında etkili olan kar yağışı yollarında buzlanmasına neden oldu....

Şarköy'de kar yağışı (2)

TIR BUZDA KAYIP, YAN YATTI
Tekirdağ'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Özellikle Tekirdağ-Hayrabolu ve Malkara yollarında etkili olan kar yağışı yollarında buzlanmasına neden oldu. Tekirdağ-Malkara karayolunun 10'uncu kilometresinde buzlanan yolda bir TIR virajı alamayıp yan yattı. Kazada TIR sürücüsü Ş.Ö. hafif yaralandı. Yan yatan TIR, çekicilerle yoldan kaldırılırken, kar yağışından etkilenen yollarda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu yolların kapanmaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()-

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55