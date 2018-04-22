Şarköy'de Atatürk büstüne çirkin saldırı (2)

BÜSTÜ, ŞARKÖY BELEDİYESİ ONARDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kullanılmayan öğretmenevi bahçesinde tahrip edilen Atatürk büstü, Şarköy Belediye Başkanlığı tarafından onarıldı. Şarköy Belediye başkanı Süleyman Altınok, çirkin saldırıyı kınadığını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü yapılan çirkin saldırı bizleri üzmüştür, olayı duyar duymaz. Şarköy Belediyemiz çalışanları tarafından Atamızın büstü yaldızlı boyayla boyanarak gereği yapılmıştır. Bu çirkin olayın yapan kişilerin maksadı ve amaçlarının ne olduğu bilinmemekte olup Türkiye cumhuriyeti değerlerine saldırmakla ellerine ne geçtiğini anlamış değiliz” dedi.



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