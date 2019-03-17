Şarkıcıyı sahnede şaşırtan "şeker ve tuz" eylemi

İSTANBUL, () TÜRK Böbrek Vakfı’nın düzenlediği Dünya Böbrek Günü etkinliklerinin kapanışında Betül Demir konser verdi. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde halka açık gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü. Betül Demir, ikinci şarkısını seslendirirken, ellerinde 'Şeker ve tuzu azalt, hayatını uzat' pankartıyla sahnesine çıkan eylemcileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Eylemcilerin, Türk Böbrek Vakfı’nın sağlık gönüllüleri olduğunu öğrenince gülme krizine giren Demir; "Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve ne yapacağımı şaşırdım açıkçası” dedi. O anda sahneye çıkan vakıf başkanı Timur Erk de "Sevgili Betül, insanlarımızın daha sağlıklı bir yaşam için tuz ve şekeri azaltmaları gerektiği konusunda ne mücadeleler verdiğimizin yakın şahidisin. Bu uğurda sokakları, kapıları aşındırdığımızı biliyorsun. Hatta seninle de bu uğurda birçok yolu beraber yürüdük. Senin sahnene de çıkacağımızı tahmin etmeliydin" dedi.

Salonda kopan alkışlara Demir de "Madem buraya çıktınız, hakkını verip benimle bir şarkı seslendirmelisiniz" diyerek Timur Erk ile birlikte "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını seslendirdi. Salonun coşkusu karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Betül Demir, yürümekte zorlanan diyaliz hastalarının yanına giderek, şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Hastaların gönlünde taht kuran Betül Demir, konserin sonuna doğru dans etmek isteyenlerle sahnede uzun süre dans edip şarkı söyledi. Konser sonrası iki defa alkışlarla sahneye çağrılan Demir "Siz isteyin yeter ki, ben sabaha kadar söylerim ama bir taraftan da tansiyonunuz çıkacak diye korkuyorum: Beni daha fazla korkutmayın, size söz veriyorum; diyaliz merkezine gelip, odalarınızda birlikte şarkılar söyleyeceğiz" dedi.

(FOTOĞRAF)