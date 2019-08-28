Şarkıcı İrem Derici'ye taciz olayına jet iddianame (1)

Özden ATİK / İSTANBUL, () ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelen ve daha sonra da çiçekle gelerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla dün serbest bırakılan E.K. (33) hakkında jet iddianame düzenlendi. Savcılık, şüpheli E.K hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli E.K. asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.