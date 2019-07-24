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Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kamerada 

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.  Olay, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde geçen...

Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kamerada 

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 
Olay, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde geçen hafta meydana geldi. Bir otomobil, dört yol ayrımında önüne çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücünün taktığı kask da başından çıkarak fırladı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
 

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