Sarıyer'de ormanlık alanda yanmış ceset bulundu

Ali AKSOYER-İSTANBUL,()

SARIYER'DE ormanlık alanda yakılmış ceset bulundu. Polis hayatını kaybeden kişinin göğsünden tabancayla vurulup ardından da benzin dökülerek yakıldığını belirledi.

Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yanmış halde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda cesedin 53 yaşındaki Yusuf Işık'a ait olduğu belirlendi.

BENZİN DÖKÜLEREK YAKILMIŞ

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Işık'ın önce tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğünü daha sonra da benzin dökülerek yakıldığını belirledi. Cesedin Adli Tıp Kurumu'nda incelemeleri sürerken, polis Işık'ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.



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