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Sarıyer'de LPG'li otomobil alev yandı; mahallede büyük panik yaşandı

 Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() SARIYER'DE sahibinin içinde bulunduğu park halindeki LPG'li otomobil bir anda alev aldı. Araç sahibi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken otomobil alev alev yandı. Alevler bir evin doğalgaz hattına sıçrayınca...

Sarıyer'de LPG'li otomobil alev yandı; mahallede büyük panik yaşandı

 Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()
SARIYER'DE sahibinin içinde bulunduğu park halindeki LPG'li otomobil bir anda alev aldı. Araç sahibi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken otomobil alev alev yandı. Alevler bir evin doğalgaz hattına sıçrayınca mahallede büyük panik yaşandı.
Yangın saat 13.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Girneli Caddesi üzerinde yaşandı. Ahmet İnan, evinin önünde park halindeki otomobilinde oturduğu sırada otomobil bir anda alev aldı. İnan son anda kendini dışarı atarken otomobil alev yanmaya başladı. Evin önünde yanan otomobilden sıçrayan alevler doğalgaz borusuna da sıçradı. Olayı gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile ve evin doğalgaz hattına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir satlik çalışma sonunda söndürülürken otomobil sahibi Ahmet İnan polis tarafından ifade için polis merkezine götürüldü. Ağabey Hasan İnan "2-3 dakika önce beraber oturuyorduk. Daha sonra ben ayrılıp eve geçtim. Eşim bir ses geliyor diye balkondan bakınca otomobilin yandığını gördü. Kardeşim arabada sigara içiyordu. " diye konuştu.

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