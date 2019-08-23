Sarıyer'de kolonları patlayan binanın raporu hazırlandı

Ümit UZUN-İdris TİFTKÇİ/İSTANBUL,()-SARIYER Bahçeköy'de 6 gün önce kolonları patladığı gerekçesiyle boşaltılan bina ile ilgili ön rapor hazırlandı. Binanın beton mukavemet sonuçları açısından riskli olduğu kaydedilen raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk teşkil etmeyeceği belirtildi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Ön rapor çıktı. Betonun mukavemet değerlerini öğrendik. Beklediğimiz gibi riskli çıktı. Aynı şekilde donatı miktarı bakıldığında yani bir betonarme betonu olarak şu andaki olması gerekenin altında değerler çıktı. Mühendislerle birlikte bir değerlendirme yaptık. Bir sonraki aşamanın zaman alacağını göz önünde bulundurarak, insanların mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. 4'er, 5'er dairelik boşaltmayı planlı bir şekilde yaparak eşyalarını almalarını sağlayacağız dedi.

“RİSKLİ BİNA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KAÇINILMAZ

Geçen Cuma günü saat 23.30 sırlarında Bahçeköy'de 9 katlı ve 39 daireli bina kolonları patladığı için tahliye edilmişti. 120'yi aşkın bina sakini ise çevrede bulunan sosyal tesislere yerleştirilirken, bina mühürlenmişti. Bina ile ilgili Sarıyer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce rapor hazırlandı. Raporda şu ifadelere yer verildi

“Gelinen noktada binanın gerek Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar 2019 Yönetmeliği gerek beton mukavemet sonuçları açısından riskli bina olarak değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu ancak binada ikamet edenlerin eşyalarının tamamı aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin sonuçlara göre risk teşkil etmeyeceği kanaatine varılmıştır



“ESAS KARAR İKİNCİ RAPORDAN SONRA VERİLECEK

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Ön rapor çıktı. Aldığımız karot değerleri. Yani betonun mukavemet değerlerini öğrendik. Beklediğimiz gibi riskli çıktı. Aynı şekilde donatı miktarı bakıldığında yani bir betonarme betonu olarak şu andaki olması gerekenin altında değerler çıktı. Mühendislerle birlikte bir değerlendirme yaptık. Bir sonraki aşamanın zaman alacağını göz önünde bulundurarak, insanların mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. 4'er, 5'er dairelik boşaltmayı planlı bir şekilde yaparak eşyalarını almalarını sağlayacağız. Bu arada bina daha önce projelendirilmiş ruhsat alınmış bir bina olmadığı için, risk yapısı devam ediyor. Binanın risk seviyesine bakılacak. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber karar vereceğiz. Bu biraz zaman alacak. Dolayısıyla o çalışmalar devam ederken, bir taraftan da insanların eşyalarını almalarına izin verilmiş olacak diye konuştu. Genç, bina ile ilgili esas kararın ise ikinci rapordan sonra verileceğini söyledi.

Talep gelmesi durumunda tesislerin kışında kullanılabileceğini söyleyen Genç, “Bina sakinlerinin şu anda bir kısmı bizim belediyemizin Kilyos tesislerinde kalıyor. Bir kısmı da çevrede akrabalarında kalıyordu. Talep gelmesi halinde, bizim tesislerimiz kışın kullanılmazdı. Ama biz orayı onların kullanımına açacağız. Talep gelmesi halinde kışın da kalmalarını sağlayacağız. Bu tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapacağımız değerlendirme sonucu binanın ne olacağına karar verilmesinden sonra belirlenecek bir durum dedi.

“BİNA CİDDİ BİR RİSKLE KARŞI KARŞIYA

“Burada ciddi bir risk var. Bu binanın yaşanmaya devam dilebilecek bir durumun oluşması çok zor diyen Genç, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda tavrı çok önemli. Mesela ikinci raporu beklerken, şu çıkacak ortaya, taşınma masrafları karşılanabilecek, bunun yanında kira ve benzeri durumlar söz konusu. Genel anlamda ona yönelik. Yoksa bu binanın ne yapılacağı konusu, üç aşağı beş yukarı binanın yıkılması lazım. Bina ciddi bir riskle karşı karşıya ifadelerini kullandı.

Binanın taşıyıcı sisteminin ciddi zarar gördüğünü belirten Genç, “Diğer katlarda da bu var mı, yok mu veya sistem doğru kurulmuş mu diye bakılacak. Dolayısıyla bunlar yapıldıktan sonra daha net bir raporla, değerlendireceğiz dedi.

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