Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

Sarıyer'de kimyasal malzeme yüklü minibüse lüks otomobil arkadan çarptı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul,() SARIYER'de otomobilin kimyasal malzeme yüklü minibüse çarpması nedeniyle lüks otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Minibüsten düşen kimyasal malzemeler nedeniyle bir araçta zarar gördü.  Kaza saat 01:20...

Sarıyer'de kimyasal malzeme yüklü minibüse lüks otomobil arkadan çarptı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul,() SARIYER'de otomobilin kimyasal malzeme yüklü minibüse çarpması nedeniyle lüks otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Minibüsten düşen kimyasal malzemeler nedeniyle bir araçta zarar gördü. 
Kaza saat 01:20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kavacık İstikametinden Edirne istikametine seyir halindeki Ali Dereli'nin kullandığı 34 TM 6948 plakalı minibüse, Ali Sami Yen Stadı sapağında İrem Özdemir'in kullandığı 34 KRB 38 plakalı lüks otomobil arkadan çarptı. 
 
KİMYASAL MALZEMELER YOLA SAÇILDI
Kazanın ardından minibüste bulunan kimyasal malzeme bidonları yola dağıldı. Bu sırada bir otomobil de savrulan bidonlardan dolayı hasar gördü. 
 
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI
Lüks otomobilin sürücüsü İrem Özdemir kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, minibüsün sürücüsü Ali Dereli kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 
TRAFİK DURDURULDU
Kaza nedeniyle, TEM Edirne istikametinde trafik bir süre durduruldu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı. 
(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328