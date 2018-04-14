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Sarıyer'de hayvanseverlerden protesto

Serpil KIRKESER / İstanbul - Sarıyer'de bir grup hayvansever 3 köpeğin zehirlenerek katledildiğini belirterek protesto gösterisi düzenledi.  "ÖLDÜRMEK SANA MI KALDI?" Hayvanseverler ellerinde "Nasıl kıydınız", "İnsanlığı zehirlediler"...

Sarıyer'de hayvanseverlerden protesto

Serpil KIRKESER / İstanbul - Sarıyer'de bir grup hayvansever 3 köpeğin zehirlenerek katledildiğini belirterek protesto gösterisi düzenledi. 

"ÖLDÜRMEK SANA MI KALDI?"
Hayvanseverler ellerinde "Nasıl kıydınız", "İnsanlığı zehirlediler" ve "Öldürmek sana mı kaldı?" şeklinde pankartlar taşıdı.
Grup adına açıklamayı yapan Damla Akçay,  "Darüşşafaka Bölgesi Gönüllü Hayvansever grubu 'Patidaş' olarak, mahallemiz sınırları içerisinde Hukukçular Sitesi'nde doğmuş büyümüş ve yaşamakta olan 3 köpeğimiz Cookie, Ghost ve Cino'nun pazartesi
sabahı 08.00 sıralarında zehirlenerek katledilmesini protesto etmek için toplandık.  Bu vahşeti yapan kişinin her türlü insani duygulardan uzak empati kuramayan toplumdan  uzaklaşması ve rehabilite edilmesi gereken bir birey olduğunu düşünüyoruz. 
Çünkü araştırmalar gösteriyor ki insanlara zarar veren sağlıksız kişiler geçmişlerinde mutlaka hayvanlara eziyet veya şiddet içeren bir eylemde bulunuyor. Köpeklerimiz şimdilik şüphelendiğimiz bir kişi tarafından öldürülmüş gibi görünsede katil veya onu azmettirenler Hukukçular Sitesi'ndeki hayvan düşmanı site sakinleridir. Onların yaşam alanlarına kentsel dönüşüm adına apartman, site, rezindanslar yapıp sonra bahçede kedi, köpek olmaz diyerek kendinden başka hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan bencil insanoğludur" dedi.

"HAPİS CEZASI OLSAYDI KATİL BU SUÇU KOLAYLIKLA İŞLEMEYECEKTİ"
"Burada bir kez daha haykırıyoruz, kentel dönüşüm ve yapılaşma nedeniyle yaşam alanlarını kaybeden hayvanları rehebilite 
etmek yerine sığındıkları site, apartman, bahçe gibi yerlerden uzaklaştıran ve öldürenler Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanmalıdır" diyen Akçay, "Çünkü biliyoruzki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda  hayvanlara zarar vermenin ve onları kasıtlı olarak öldürmenin cezası idari para cezası yerine ertelemesiz hapis olsaydı belki bugün burada hala aramızda olan katil bu suçu kolaylıkla işlemeyecekti" ifadelerini kullandı.    

KARANFİL BIRAKTILAR
En ufak şikayet üzerine sokak hayvanlarının toplarak  yemek ve su bulamayacakları şehir dışına atılmasını kabul etmediklerini belirten Akçay, "Yönetim planlarında ve tapuda evcil hayvan beslenemez ibaresi ve maddesi kaldırılmalı, uluslararası sözleşmelerde var olan 'Hiçbir canlı bulunduğu ortamdan uzaklaştırılamaz hükmü gerği 'Konutlarda evcil hayvan beslemek serbesttir' maddesi yer almalıdır" diye konuştu. Bazı hayvanseverler gözyaşı dökerken, Cookie, Ghost ve Cino'nun sürekli bulunduğu alana karanfiller bırakılmasının ardından
eylem sona erdi.   


(FOTOĞRAFLI)

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