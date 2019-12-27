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Sarıyer'de gemi kazası (6)
Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL () SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi kıyıya çarptı. Geminin kıyıya çarpması kameralara yansıdı. Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kargo gemisi Songa...
GENEL 27.12.2019, 12:57
Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL () SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi kıyıya çarptı. Geminin kıyıya çarpması kameralara yansıdı.
Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kargo gemisi Songa İridium kıyıya çarptı. Kıyıya oturan 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinin Odessa Limanı'ndan Ambarlı Limanı'na gittiği öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
"Songa İridium" adlı kargo gemisinin kıyıya çarpması kameralara yansıdı.
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