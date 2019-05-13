Sarıyer'de aynı iş yerini ikinci kez soydular

Özgür EREN/İSTANBUL () SARIYER'de hırsızlar aynı iş yerini aynı araçla bir ay içerisinde ikinci kez soydu. Çevre esnafının müdahalesiyle yarıda kalan ikinci soygun anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Maslak Oto Sanayi Sitesi'ne bir ay önce sabah saatlerinde bir minibüs ile dükkanın önüne gelen 4 hırsız demir bariyerin kilidini kesici bir alet ile kesti. Aracı güvenlik kameralarının açısını kapatacak şekilde dükkanın önüne park eden yüzleri maskeli eldivenli kişiler ellerindeki demir çubuk ile iş yerinin demir kapısının kilit göbeğini kırdı. İçeriye giren hırsızlar yaklaşık 50 bin lira değerindeki oto akülerini geldikleri araca yükleyerek kaçtılar.

Geçen hafta Cuma günü yine aynı hırsızlar yine aynı araçla iş yeri sahibinin iftarda olduğu saatlerde tekrar iş yerine geldi. Aynı yöntemle dükkana giren hırsızlar bu kez çevredeki esnaf tarafından fark edildi. Esnaflar hırsızlık yapılan dükkana doğru koşmaya başladı. Bunu gören şüpheliler, toplam 5 bin Lira değerindeki aküleri alarak, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Esnafın arkasından koştuğu araç, kısa sürede gözden kayboldu. Bu hırsızlık anları ve aracın hızla olay yerinden kaçması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri sahibi Mehmet Yayla ''Yaklaşık bir ay önce sabah iş yerim soyuldu. Ana yola asfalt atılıyor. Sabah çok rahat bir şekilde sanayinin kapalı olan demirini kesiyorlar. Demirleri kaldırıp kendilerini kamufle ederek dükkanı soyuyorlar. 6 dakikada 50 bin lliralık malım gitti. O kadar profesyoneller ki ellerinde eldiven yüzleri maskeli, kamera olduğu zaman kamerayı kapatıyorlar. Canımız yandı. İki gün önce de iftar vakti aynı araba farklı plaka ile yine buraya giriyorlar. Bu sefer komşular görüyor. İkinci sefer de zararımız az. Bu aracı tanıyan gören bilen varsa bize yardımcı olsun. İftar vakti, mübarek ramazan ayında bütün tadımız tuzumuz kaçtı. İnanın bu devirde iş yapmak, para kazanmak zor. Biz kazanıyoruz, bunlarda haram helal kavramı kalmamış'' diye konuştu.

Mehmet Yayla güvenlik kamera görüntüleri ile Ayazağa Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis her yerde şüphelileri arıyor.

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