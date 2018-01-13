Sarıyer'de 20 metrelik gizli tünel bulunan binada yıkım

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, 4 ay önce Sarıyer Baltalimanı Meyan Çıkmazı Sokak'ta düzenlediği operasyonda terör örgütü DHKP/C adına faaliyet gösterdiğini belirlediği dernek binasında 20 metre uzunluğunda tünel bulmuştu.

Polis dün yine aynı sokağa operasyon düzenledi. Operasyon sonrası tünel bulunan dernek binasının da aralarında bulunduğu kaçak 3 bina yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında polis çevrede geniş güvnelik önlemi aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dernek binasında bulunan tünelin olası polis operasyonlarından etkilenmemek, suç ve suç unsuru malzemeleri saklamak için kullandığının tespit edildiği belirtilmişti.

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