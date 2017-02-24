Sarıoğlan Belediye Başkanı, AK Parti'den ihraç edildi

KAYSERİ, () - AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, partiden istifa ettiğini açıklayan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın aha önce Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilrdiğini söyledi.

İl Başkanı Özden, bir süre önce Disiplin Kuruluna verilen ve bu arada AK Parti'den istifa ettiğini bildiren Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız hakkında karar verildiğini belirtti. Özden, ''AK Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilen kararda, bir süre önce partimizden istifa ettiğini bildiren, ancak istifa öncesinde Disiplin Kuruluna sevk edilen Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’ın kesin ihracı onaylanmış ve partimizle hiçbir bağı kalmamıştır'' dedi.

MHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

30 Mart 2014 yerel seçimlerine MHP adayı olarak giren ve Belediye Başkanı seçildikten sonra partiden istifa edip 15 Mayıs 2015'te AK Parti'ye geçen Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, hakkındaki çeşitli iddialar nedeniyle 10 Aralık 2016 tarihinde AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna verildi. Yıldız ise 19 Aralık 2016 tarihinde AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.