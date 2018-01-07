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Sarıkamış şehitleri Sivas ve Tokat'ta anıldı

Hüsnü Ümit AVCI- Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/SİVAS, TOKAT, () - KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sivas ve Tokat'ta düzenlenen yürüyüşlerle anıldı. Sivas'ta Gençlik...

Sarıkamış şehitleri Sivas ve Tokat'ta anıldı

Hüsnü Ümit AVCI- Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/SİVAS, TOKAT, () - KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sivas ve Tokat'ta düzenlenen yürüyüşlerle anıldı.
Sivas'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yürüyüş, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde başladı. Burada toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak, marşlar söyledi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derecede başlayan yürüyüşe, Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda Sivaslı katıldı. Yürüyüş, Kardeşler Tepesi'nde sona erdi. Daha sonra burada saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kur'an okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından konuşan Sivas Vali Yardımcısı Yıldızhan, "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları hissettiğimiz bu yürüyüşümüzle birlikte bir kez daha şehitlerimizi rahmetle andık. Sarıkamış dediğimiz de aklımıza Türk milletinin ne kadar cesaretli olduğu aklımıza geliyor. Orada sadece düşmana karşı savaşmadılar. Aynı zamanda iklim koşullarıyla da mücadele ettiler. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Katılımından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.
TOKAT'TA 500 KİŞİ YÜRÜDÜ 
Tokat'ta ise Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokol üyeleri ve Tokatlılar katıldı. Yürüyüşe katılan yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları eşliğinde yürüdü. Erenler Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde sona eren yürüyüş, Şehitler Anıtı'nda okunan duanın ardından son buldu. 

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