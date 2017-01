Sarıkamış şehitleri için 7’den 70’e 25 bin kişi karda yürüdü (2)

YÜRÜYÜŞ TAMAMLANDI

Saat 10.30'da başlayan yürüyüşte katılımcılar dev bayrak ve Atatürk posterleri ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganıyla sıfırın altında 6 derece soğukta yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar 8 kilometrelik Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izledi ve yürüyüş Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında saat 12.30'da son buldu.

ÇANAKKALE'DEN GETİRİLEN TOPRAK ŞEHİTLİĞE DÖKÜLDÜ

Kar yağışı altında geçen yürüyüş sonrası bakanlar, Çanakkale'den getirilen toprağı Allahuekber Şehitliği'ne döktü. Komutanlar Sarıkamış harekatını anlattı ve saygı atışı yapıldı. Tören alanında yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.

Sarıkamış Şehitliği Anıtı önünde düzenlenen törende ilk olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuştu. Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Ey gençler geçmişinizi iyi bilin. Ecdadının bu toprakları hangi şartlarda bize vatan olarak bıraktığını iyi bilin ki geleceğimiz o oranda sağlam olsun. Gençler toprağın kıymetini iyi bilsin gençler bir olmanın beraber Türkiye olmanın kıymetini iyi bilsin. Kendimize soruyorduk, 'Acaba anlatabildik mi, acaba gençlik apolitik mi yetişiyor, gençlik geçmişinden bi haber mi yaşıyor' diye tereddüdümüz vardı. Ama o gençler hepimizi mahcup etti. 15 Temmuz'da her biri yaşına bakmadan nasıl ki 100 sene önce 14-15 yaşındaki fidanlar burada bu toprakları bize vatan olarak bırakmak için şehit oldularsa meydana çıktılar. Kadınlarımızın her biri birer Nene Hatun oldu meydanlara çıktı. O Nene Hatun ki emzirdiği 6 aylık bebeğini evde bırakıp sokağa çıkmıştır. O bebek annesiz, babasız büyür ancak vatansız büyüyemez demişti. İşte 15 Temmuz'da milyonlarca Nene Hatun'un meydana çıkması yine bize dedi ki evet kadını ile genciyle yaşlısı ile her kes bu toprakların şehit kanı ile sulanıp, vatan olarak bırakıldığının farkında. İnşallah sonsuza kadar da böyle devam ettirilecek. 15 Temmuz'da çok güzel dersler veridi. Bugün dahi ülkemizde içeride dışarıda istikbalimiz ve istiklalimiz için ülkemizin bekası için gözünü kırpamadan şehadet şerbetini içmeye hazır Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimiz var. Anadolu coğrafyasının her yerinde komşu da yangının söndürülüp o yangının ülkemize sıçramaması için hareket eden askerimiz, silahla kuvvetlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız var. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah onlardan razı olsun ki biz inşallah aldığımız emaneti aynı sağlamlıkla aynı kararlıklıkla gelecek nesillere aktaracağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Bakan Arslan'ın ardından kürsüye çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bu yıl 102'incisi düzenlenen Sarıkamış Anma Yürüyüşünün 81 vilayette yapıldığını belirtti. Bundan önceki bütün törenlerde da şehitlerimizi anmak için dualar ve Kura'an-ı Kerimler okunarak tüm Türkiye'de ve dünyaya bunu haykırdıklarını belirten Bakan Kılıç şöyle dedi:

"Ancak bu senenin çok daha farklı bir özelliği var. Bu sene yani Ocak 2017'deki anma törenlerinde 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye'de yaşanan ihanetin kalkışmanın bertaraf edilmiş olmasından sonra Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşlerinde ilk kez beraberiz. Genciyle yaşlısıyla tüm vatandaşımız burada. Şunu söylüyoruz, 102 sene önce nasıl ki ecdadımız burada vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna şehit oldular 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı, Başbakanımızın daveti ile meydanlara çıkan aziz milletimiz yine bayrağına, devletine ve milletine sahip çıktı. Emaneti yere düşürmedi. Dolayısıyla bu sene burada ecdadımıza, 'İzindeyiz, sizin fedakarlığınızı biliyoruz her daim sahip çıkacaktır' dedi. Türk Silahlı Kuvvelerinin unsurları şu anda Fırat Kalkanı Operasyon çerçevesinde Suriye'de, Irak'ta ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapmakta. 15 Temmuz gecesinden sonra bu aziz milletin silahlı kuvvetlerinin uzun yıllar kendine gelemeyeceğini iddia edenler vardı. Ama şehitlerinden ve ecdadından gücünü alan gerçek Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman hiçbir görevde başarısız olamayacağını tekrar dünyaya haykırıyor. İçlerine sızmış olan hainleri ayıklıyor, ayıklıyoruz. O hainleri ayıklamak bizim şehitlerimiz karşı boynumuzun borcudur ve onları ayıklayacağız. Yine emniyet teşkilatımızın içine sızmış bu hainleri yok etmek ayıklamak boynumuzun borcudur ve biz bunu yapıyoruz. Emniyet teşkilatımızın mensupları aynı TSK'daki gibi fedakarlıkla 24 saat görev başında bu bayrağı koruyor Allah hepsinden razı olsun. Bizim görevimiz onlara karşı olan görevimiz bu milletin içerisine ihanet yapak için sızanlara, bu millete karşı durmaya çalışanlara, bu milletin bayrağına göz dikenlerine gözünü, devlete uzanan elleri kırmak bizim boynumuzun borcudur ve biz bunu yapıyoruz, yapacağız kimsenin şüphesi olmasın. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum dediği Mehmetçik hiç gözünü kırpmadan ileri atıldıysa bugün yine aynı şekilde Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız meydanlara çıkın ben de sizler beraber meydanlarda olacağım dediği de aynı şekilde bu millet yürüdü. Buradan hainlere ve terör örgütlerine tek birşey söylüyoruz, gelin gelin de bu milletin gücünü görün. Sizler yok olacaksınız ama şunu bilin biz bir ölür bin diriliriz. Bizim şehitlerimiz cennete gidiyor, bizim şehitlerimiz bu milletin bağrında, tarihinde ölümsüzleşiyor ama sizi kimse hatırlamayacak, yad etmeyecek. Ama işte bu aziz millet, şehitlerini nasıl 102 yıl sonra yad ediyorsa her yıl bu şehitlerimiz anılacak."