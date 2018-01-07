Sarıkamış şehitleri için 103'üncü yılda 103 metrelik bayrakla yürüdüler

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Isparta'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe Isparta Valisi Şehmus Günaydın başta olmak üzere il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Ispartalı katıldı.

Endüstri Meslek Lisesi önünde başlayan yürüyüş, Mimar Sinan Caddesi'nden Kaymakkapı Meydanı Belediye Kültür Sineması önüne kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atkı, bere ve Türk bayrağı dağıtıldı. Yürüyüşte Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılına ithafen 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşe katılanlar da Türk bayraklarıyla Belediye Kültür Sineması'nın önüne kadar yürüdü. Ardından anma programı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başta Sarıkamış olmak üzere tüm şehitler için Kur'an okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Vali Günaydın, tarih boyunca millet ve devlet için canını veren tüm şehitleri andığını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından şiir dinletisi sunuldu. Gençlik Merkezi tiyatro gönüllerinin hazırladığı 'Soğuk Cennet' oyunu sahnelendi. Oyun ilgiyle izlenirken, duygulananlar olduğu da görüldü. Oyun sonunda Günaydın, organizasyon komitesini ve oyuncuları tebrik etti.

Anma programının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara helva dağıtıldı. İlk ikramı ise Isparta Valisi Günaydın yaptı.

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