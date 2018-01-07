Sarıkamış şehitleri Hakkari ve Bitlis'te anıldı

Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/BİTLİS, HAKKARİ, () - KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Hakkari ile Bitlis'te düzenlenen yürüyüşlerle anıldı.

Hakkari kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulanan 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinde düzenlenen yürüyüşe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, vali yardımcıları Bekir Abacı ile Mehmet Nurullah Kahraman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Rahmi Değirmenci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Hakkarililer katıldı. Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinden başlayan ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 3 kilometrelik yolda devam eden yürüyüş, yoğun sise rağmen tamamlandı. Kayak merkezinde son bulan yürüyüşe katılanlar, ellerinde dev Türk bayrağı taşıdı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Hakkari Valisi Toprak, 2018 yılının 7'nci gününde, 103 yıl önce Allahuekber Dağları’nda şehit düşenlerin o dönemde yaşadığı zorlukları anlamak için yürüdüklerini söyledi. Toprak, "Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü, yaklaşık 4 kilometrelik bir yol yer yer 1 metreyi bulan yumuşak kara bata- çıka gençlerimizle beraber bu yürüyüşü tamamladık Ben, bugün şunu gördüm ki ataların asıl memleket, vatan, vatanımızın bütünlüğü, bayrağımız için gözlerini kırpmadan verilen emirleri yerine getirip, şehit düşmüşlerse bugünkü gençlerimiz de söz konusu vatan, millet, ülkenin, birlik ve beraberliği söz konusu olduğu zaman hiçbir zorluğu kendilerine engel olarak görmeden göreve atılmak için hazır oldukları kanaatine vardım. Gerçekten pırıl pırıl hepsi birbirinden kıymetli, güçlü, kuvvetli gençlerimizle böyle bir yürüyüş yapmak bugün büyük bir enerji ve güç kazandırdı. Her zaman söylediğim gibi emirlerinde olmaktan onur duyduğum, gurur duyduğum, hizmet etmekten büyük zevk aldığım Hakkarili kardeşlerimize böyle ulvi bir amaç için Sarıkamış şehitlerimizi hatırlamak, anmak önlerinde şükranla eğilmek yapmış olduğumuz bu yürüyüş, çok güzel geçti" diye konuştu.

Sarıkamış şehitleri için yapılan duaların ardından Vali Toprak ve beraberindekiler, kayak merkezinde verilen yemeğe katıldı.

BİTLİS'TE SARIKAMIŞ YÜRÜYÜŞÜ

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Sarıkamış Dağları'nda şehit düşen askerleri anmak amacıyla Bitlis’te de yürüyüş yapıldı. Bitlis Valiliği ile kentteki sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği anma yürüyüşüne Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, askeri erkan, kurum amirleri, STK'ların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Bitlis- Tatvan yolu üzerinde bulunan El Aman Hanı yakınında toplananlar, Sarıkamış’ta şehit düşen 60 bin asker için yürüdü. Yürüyüşe katılan gençler, ellerinde taşıdıkları Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i Vali Ustaoğlu'na verdi. Sarıkamış şehitleri için duaların okunduğu yürüyüşte konuşan Ustaoğlu, "Cudi ve Gabar dağları başta olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde, ilimizin kırsalında kahraman Mehmetçiğimiz, terörü bu topraklardan temizlemek ve tüm vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için cansiperane mücadelesine devam etmektedir. Sarıkamış'taki ruh, bugün de yaşamakta ve yüreklerde bu iman var oldukça da yaşamaya devam edecektir. Sarıkamış, tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Tarih tekerrürden ibaret derler. Hiç tarihten ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Tarihten ibret almamız lazım. O yazlık elbiselerle yaklaşık 2 bin 700 rakımlı Sarıkamış'ın o yüksek dağlarında vatan, millet, devlet ve değerleri için 60 bin vatan evladının, canlarını hiçe sayıp, nasıl donarak, şehit olduğunu biliyoruz. Bu, eşsiz bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir" dedi



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