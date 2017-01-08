Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...
Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor
THY 9 sefer hariç diğer tüm seferlerini sabaha kadar durdurdu
THY 9 sefer hariç, tüm...

Sarıkamış şehitleri Antalya'da anıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - SARIKAMIŞ Harekatı sırasında şehit düşen askerler, Antalya'da törenle anıldı. 'Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen Sarıkamış...

Sarıkamış şehitleri Antalya'da anıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - SARIKAMIŞ Harekatı sırasında şehit düşen askerler, Antalya'da törenle anıldı.
'Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen Sarıkamış Yürüyüşü'nün Antalya'daki töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Antalya vali yardımcıları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve öğrenciler katıldı. 100 metre bayrakla yürüyen yaklaşık 1500 kişi, Karaalioğlu Parkı'na kadar geldi. Atlı polislerin eskortluk ettiği yürüyüş sırasında ev ve işyerindekileri alkışlarla destek verdi.
Burada kurulan platformda Muratpaşa Müftüsü tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı Sarıkamış Şehitleri gösterisi izleyenleri ağlattı. Tören, Muratpaşa Belediyesi Spor Müdürü Özer Bedir nezaretinde hazırlanan yağsız buğday çorbasının dağıtımıyla son buldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55