Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), ()- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Baharlar Mahallesi'nde kurulması planlanan jeotermal enerji santraline karşı çıkan çiftçilerin açtığı davada, Manisa Bölge İdare Mahkemesi tarafından keşif yapıldı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen yöre halkı ve çevreciler, keşif sırasında ellerindeki dövizlerle, jeotermal santral istemediklerini belirtti.

Sarıgöl Ziraat Odası ve çiftçiler, bir süre önce kırsal Baharlar Mahallesi'nde kurulması planlanan jeotermal enerji santraline karşı Manisa Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Davaya bakan mahkeme, dün bölgeye keşif heyeti gönderdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar ve çiftçiler, mahkeme keşif heyetini mahalle girişinde, 'Jeotermal hayır', 'Havama, suyuma, üzüm bağıma dokunma. Jeotermale hayır', 'Ölürüm de üzüm bağımı jeotermale yedirmem', 'Bırakın dalından yaprak, bağımdan üzüm alayım', 'Bugün sana, yarın bana', 'Üzüm için adalet' ve 'Son ağaç kuruduğunda, son nehir zehirlendiğinde, son balık öldüğünde, paranın yenmediğini göreceğiz' yazılı dövizler ve Türk bayrakları ile karşıladı. Jandarmanın bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Meydanda toplanan çiftçileri keşif sonrası bilgilendiren Aydın Barosu üyesi avukat Akın Yakan, "Bugün gerçekleşen keşif sırasında halkımızın iradesini net olarak ortaya koyması, mahkemenin vereceği karar için önemliydi. Kurulması planlanan jeotermal enerji santrali sürecine halkın dahil edilip, ikna edilmesi, rızasının alınması gerek. Bugün burada toplanarak jeotermale karşı olduğunuzu ifade ettiniz. Son derece anlamlı ve doğru bir karar oldu. Aydın olarak, jeotermalin acısını çekmekteyiz. Bugün Baharlar Mahalle'mizde söz konusu jeotermal santrali için keşif yapıldı. Bilirkişiler geldi, yerinde incelediler. Verecekleri rapora göre mahkeme kararını verecek" dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Aktan, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de keşif yapılan bölgeye gelerek, çiftçilere destek verdi.

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