Sarıgöl'de liselilerden Mehmetçik'e destek

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklere destek için araçlarla konvoy yapıp, bedenleriyle Afrin yazısı oluşturdu.Aşağıkoçaklar Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, 30 araçlık konvoy yaptı. Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek için konvoy oluşturan öğrenci ve öğretmenler, araçları Türk bayraklarıyla süsleyip, ilçede tur attı. Tur, Sarıgöl Kent Meydanı'nda son buldu. Burada topluluk, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler daha sonra bedenleriyle Afrin yazarak, dev Türk bayrağı açtı. Öğrenciler tarafından kahramanlık şiirleri okundu. Etkinlik, şehitler için edilen dualarla son buldu.Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan, "Zeytin Dalı Harekâtı'nda kahramanca mücadele eden askerlerimize destek için etkinlik yaptık. Vatanı için şehit düşen askerlerimizi saygı ile andık. Hepimiz birer Mehmetçiğiz" dedi.Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürleri Yasemin Oral, Mustafa Açıkgöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, daire amirleri ve vatandaşlar da etkinliğe katıldı.FOTOĞRAFLI