Sarıgöl'de ilk üzüm hasadına başlandı

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), () - MANİSA'nın Sarıgöl Ovası'nda, erkenci 'Trakya ilkeren' cinsi üzüm hasadına başlandı.

Sarıgöl-Buldan eski karayolu üzerindeki, Namık Özyıldız'a ait bağda yetiştirilen ve sezonun ilk hasadı yapılan 'Trakya ilkeren' cinsi üzüm, ihracatçı Ekrem Soylu tarafından satın alındı. Kesimine bugün başlanan üzümlerin, soğuk hava depolarında ön soğutması yapıldıktan sonra ihracaatın başlayacağı 21-22 Temmuz'dan itibaren Rusya'ya gönderileceği bildirildi. Üzümleri satın alan Soylu'nun firmasında üzüm eksperi olarak görev yapan Halil İbrahim Ayan, "Bugün itibariyle Sarıgöl Ovası'nda ilk erkenci üzüm kesimine başladık. Trakya ilkeren cinisi üzüm hasadı yapılıyor. Üzümlerimizi kesip, hemen yurt dışına gönderemiyoruz. Çünkü ihracaat henüz başlamadı. Bu nedenle hasat edilen üzümlerdeki çekirdek ısısını artı 2 dereceye düşürmek gerekir. Yani ön soğutma yapmaktayız. Ardından dinlenme odalarına alıyoruz. İlk hasat üzümleri Rusya'ya gönderiyoruz" dedi.

'AROMASI VE LEZZETİ İLE TERCİH EDİLİYOR'

Sarıgöl'de ilk üzüm hasadını yapan üretici Namık Özyıldız da, "Üzüm sezonu ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Özyıldız, hasadı yapılan 'Trakya ilkeren' cinsi üzümlerin siyah renkli olduğunu, aroması ve lezzeti ile tercih edilen türler arasında bulunduğunu kaydetti.

'SARIGÖL'DE 130 BİN DEKAR ALANDA ÜZÜM YETİŞTİRİLİYOR'

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, ilçede 130 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini belirtip, "İlçemizde ağırlıklı olarak Sultaniye üzümü hakimdir. Ayrıca, bunun dışında 9 farklı türde çekirdekli üzüm yetiştirilmektedir. Erkenci dediğimiz 'Trakya ilkeren' ve 'superior' cinsi üzümlerin hasadına başlandı" diye konuştu.

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