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Sarıgöl'de gerçek gibi tatbikat

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'nda, temsili trafik kazasında, senaryo gereği araçta sıkışan bir kişi kurtarılırken, yarlanan bir motosikletliye ise olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu....

Sarıgöl'de gerçek gibi tatbikat
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'nda, temsili trafik kazasında, senaryo gereği araçta sıkışan bir kişi kurtarılırken, yarlanan bir motosikletliye ise olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu. Bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olup, bitenin senaryodan ibaret olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası'na dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları senaryoyu Kent Meydanı'nda hayata geçirdi. Sarıgöl İtfaiye Amirliği, 112 Acil Servis personeli ve polislerin katılımıyla gerçekleştirilen mizansende, senaryo gereği bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı ihbarını alan ekipler, sirenler eşliğinde olay yerine geldi. Bu sırada siren seslerini duyan vatandaşlar meydanda toplandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kişi için hidrolik makas yardımıyla kurtarma çalışması yaparken, yerde yatan yaralı motosikletliye de 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalede bulundu. Bazı vatandaşlar hazırlanan mizanseni gerçek sandı. Olayın tamamen bir senaryodan ibaret olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes alarak, tatbikatı sonuna kadar ilgiyle izledi. Tatbikat sonunda trafik polisleri, olası bir kazada zamanın ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara uygulamalı olarak anlattı. Kazazedeyi kurtarmak için görevlilerin anında müdahale ettikleri ve zamanla yarıştıkları vurgulandı.
Tatbikat sonunda Sarıgöl Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, alanı dolduranlara dondurma, pamuk şeker ikram ederken, çocuklara balon dağıtılıp, yüzlerine boyama yapıldı.

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