'Sarı poşetli kız' sokak hayvanları için sokak sokak dolaşıyor

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda yaşayan 24 yaşındaki Ceren Baştürk, Kasımpaşa, Şişhane, Eminönü esnafı tarafından 'sarı poşetli kız' olarak tanınıyor. Üniversitede yüksek lisans öğrenimi gören Baştürk, yaklaşık 4 aydır eline aldığı sarı poşetlerle sokaklarda dolaşarak esnafın biriktirdiği plastik ve teneke atıkları topluyor. Baştürk, topladığı atıkları kentin farklı noktalarında bulunan mamamatiklere atarak sokak hayvanları için makineden mama alıyor. O mamaları ise sokakta yaşayan kedi ve köpeklere bırakıyor.





"KOMŞULARIM, ARKADAŞLARIM VE ESNAF DA ATIK BİRİKTİRİYOR"





İstanbul sokaklarında atık toplayan Ceren Baştürk, bu şekilde çevresinde de farkındalık oluşturmuş durumda. "Ben hayvanları çok severim" diyen Baştürk, şunları söyledi:





"Bütçem doğrultusunda onlar için mama veya süt alırım. Mutlaka yakınımdaki, çevremdeki hayvanlara bırakırım. Bir belediyenin meydana koymuş olduğu mama makinesi, mamamatik tarzı bir şey var. Ben oraya plastik ve teneke atık atarak biriken mamaları kedi ve köpeklere bırakıyorum. Komşularım, arkadaşlarım atık biriktiriyor. Evime yakın olan esnaftan biriktirmeleri için rica ettim. Bazıları reddetti ama bazılarından o kadar güzel tepkiler aldım ki onlar her gün biriktiriyorlar. Süs eşyası satan bir dükkan sahibi de içtiği, kullandığı veya müşterisine ikram ettiği su şişesini veriyor. Ben Üsküdar'da üniversite öğrencisiyim. Okul dönüşü vapurda da atık topluyorum" diye konuştu.





"HER KİŞİYE DOKUNARAK, BİR TÜY BIRAKMAK İSTİYORUM"





Sokak hayvanlarının her gün merakla beklediği Ceren Baştürk, "Ben her gün süt ya da mama bıraktığım için oradaki kediler beni uzaktan tanıyor. Beni uzaktan görünce yanıma geliyorlar. Şimdiye kadar ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim hepsi bana birer tüy bıraktılar. Ben o tüyleri birleştirerek melek kanadına dönüştürdüğümü düşünüyorum. Bu melek kanadı şimdi de güçlendi. Ben bu melek kanadıyla hayvanlara, yaşlılara, çocuklara, yardım edebileceğim her kişiye dokunarak, bir tüy bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.





NEDEN SARI POŞETLERLE TOPLUYOR?





"Atıklardaki maddeler üzerime dökülüyordu" diyen Ceren Baştürk, atıkları neden sarı poşetlerle topladığıyla ilgili olarak da "Daha iyi bir poşette taşımaya özen gösteriyorum. Sarı renk dikkat çekiyor. Çiçek gibi, papatya gibi diyelim. Daha renkli, daha eğlenceli, utanmadan, sıkılmadan bu işe farkındalık kazandırmaya çalışıyorum. Şeffaf olduğu için insanlar merak ediyor. İçinde atıklar olduğunu gördüklerinde de plastik ve teneke atıklarını bana getiriyorlar." dedi.





"BU MAKİNELER BİRÇOK YERDE OLMALI"





Hayvansever Ceren Baştürk'ün bir de çağrısı var. Makinelerin artması gerektiğini ifade eden Baştürk, "Mamamatik tarzı makineler birçok yere konulmalı. Bu şekilde hayvanlara destek olabiliriz. Bu makine hem geri dönüşüm sağlıyor hem de hayvanlara mama veriyor, çok güzel. Bu makineler birçok yere konulabilir. İletişime geçtiğim insanlar biz bunları biriktirelim ama kim alacak diye düşünüyor. Ben tek kişiyim. Ben en fazla 10, 20, 100 poşet taşıyabilirim. Sadece bir semttekileri taşıyabilirim. Birçok insan bunları biriktirip bir yere bırakırsa daha çok farkındalık olur ve daha fazla birikir" diye konuştu.





ESNAF DA DESTEK VERİYOR





Sokak hayvanları için atık toplayan Ceren Baştürk'e esnaf da destek veriyor. O esnaflardan Turgay Aslan, "Her akşam poşetle atık biriktiriyoruz. Her akşam yanımıza uğruyor. Biz de biriktirdiğimiz şişeleri ona veriyoruz. Ceren hanım bunu yapmadan önce böyle bilinç yoktu. Kendisini diğer dükkanlarda görmüştüm. Bize de uğrayın, biz de biriktirelim dedim. 4 aydır atıkları ona teslim ediyoruz" dedi.