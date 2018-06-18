Sardes Antik Kenti'ndeki tak, sponsorlukla restore edilmiş

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde 4 yıl önce ortaya çıkarılan, Antik Çağ'daki bilinen tüm anıtsal taklardan daha büyük olduğu tespit edilen 3 geçişli takın, 6'ncı yüzyılda kentin siyasi ve ekonomik olarak güçlü kişilerinden Flavius Manionius tarafından sponsor olunarak, restore ettirildiği ortaya çıktı.

Lidya Uygarlığı'na başkentlik yapan Sardes Antik Kenti'nde, 2018 yılı kazı çalışmalarına başlandı. Salihli'deki Antik Kent'teki 3 farklı alanda sürdürülen kazı çalışmalarında ana giriş kapısı bölgesinde önemli bulgulara rastlandı. Antik Kent'teki M.S. 1'inci ile 2'nci yüzyıllarda yapıldığı belirlenen ve çağdaşlarına göre daha büyük olan 3 geçişli anıtsal takın sponsorlukla restore edildiği ortaya çıkarıldı. Anıtsal takın, 6'ncı yüzyılda, kentin siyasi ve ekonomik olarak güçlü kişilerinden olan Flavius Manionius tarafından restore ettirildiği tespit edildi. Aynı alanda bulunan mozaiğe de Manionius'un sponsor olduğu belirlendi.

3 GEÇİŞLİ ANITSAL TAKIN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Kentin doğu girişinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi doktora öğrencisi, arkeolog Gencay Öztürk, anıtsal takın, geniş kemer açıklığının antik çağda bilinen tüm anıtsal taklardan daha geniş olduğunu söyledi. Öztürk, "Bu tak, antik çağ mimarisi açısından çok önemli. Çünkü bu tak, Roma'daki çağdaş benzerleri ile kıyaslandığında bile emsalsiz. 3 kemerden oluşan takın en geniş kemer açıklığı 13 metre. Yüksekliğinin ise 24 ile 29 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu denli büyük bir tak, o dönem teknolojisi için oldukça önemli" dedi.

6'NCI YÜZYILDA RESTORE EDİLMİŞ

Anıtsal takın ortaya çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Öztürk, "Şu an kazı çalışmalarının devam ettiği alanda anıtsal taka odaklanılmış durumda. Bölgede geçtiğimiz yılki çalışmalar esnasında bir mozaik ortaya çıkarıldı. Bu mozaik bize anıtsal tak hakkında önemli bir gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Mozaik üzerinde yapılan incelemelerde anıtsal takın ve mozaiğin o dönemde bölgede gerek siyasi gerekse ekonomik olarak oldukça güçlü bir kişi olduğu anlaşılan Flavius Manionius tarafından restore ettirildiği bilgisini verdi. Manionius'un özellikle de ekonomik açıdan çok güçlü biri oluşu, bu emsalsiz takı restore edebilecek güce sahip olduğunun bir kanıtı. Manionius, o dönemde kesinlikle kentin ileri gelenlerindendi hatta siyasi gücü de olan birisiydi" diye konuştu.

MOZAİK SERGİLENECEK

Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu Restorasyon-Konservasyon Önlisans Programı'ndan konservatör Nuriye Aslaner ise geçen yıl mazı çalışması sırasında bu alanda çok önemli mozaiğe ulaştıklarını, kazı sezonu sonunda da koruma amaçlı olarak mozaiğin üstünü kapattıklarını ve şu anda da mozaiğin konservasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Mozaik üzerindeki temizleme çalışmalarının ardından gerekli görülen bölümlerinde sağlamlaştırmalar yapılacağını kaydeden Aslaner, bu işlemlerin ardından mozaiğin özel cam bölüm içinde sergilenmeye başlanacağını dile getirdi.

BİRÇOK KÜLTÜRDEN İZLER TAŞIYOR

Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde, 1854 yılında başlanan kazılar, 1958'den itibaren bilimsel nitelik kazandı. 5 bin yıllık geçmişe sahip kent, Lidya Krallığı'nın yanı sıra Pers, Helenistik, Yunan, Roma ve Bizans kültürünün de izlerini taşıyor. Hristiyanlığın Batı'ya yayılmasında önemli yere sahip 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Sardes'teki kazılarda bulunan eserlerin bir bölümü Manisa Müzesi'nde sergileniyor.

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