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Şarapla yıkanınca kırılan pipo davasında tüketici haksız bulundu

ANTALYA'da bir sigortacı, satın aldığı lüle taşı pipoyu 'gelenek' üzerine şarapla yıkadıktan sonra 3 parçaya ayrılınca, değiştirilmesini istedi. Esnaf, talebi kabul etmeyince Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) uyarı cezası verdi....

Şarapla yıkanınca kırılan pipo davasında tüketici haksız bulundu
ANTALYA'da bir sigortacı, satın aldığı lüle taşı pipoyu 'gelenek' üzerine şarapla yıkadıktan sonra 3 parçaya ayrılınca, değiştirilmesini istedi. Esnaf, talebi kabul etmeyince Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) uyarı cezası verdi. Ancak, Tüketici Hakem Heyeti tüketiciyi haksız buldu.
Antalya'da sigortacı, aynı zamanda ATSO Meclis üyesi olan işadamı Tahir İbili, bir mücevherat firmasından 3 yıl önce 110 TL'ye pipo satın aldı. İbili, lüle taşından pipoyu 'Geleneksel yöntemlerden' biri olduğu belirtilen şarapla temizledi. Bu sırada pipo 3 parçaya ayrıldı. Tahir İbili, satın aldığı firmaya giderek piponun değiştirilmesini istedi. Firma, şarapla temizlenmesi nedeniyle kırılan piponun değiştirilme isteğini tüketici hatası olduğu gerekçesiyle kabul etmedi. İbili ise içinde kullanma talimatı olmadığı ve kendisine şarap ya da suyla yıkanmayacağının söylenmediğini belirterek, itirazını yineledi.
Lüle taşının çok hassas ve kesinlikle suya değdirilmemesi gerektiği yönünde firmanın kendisini uyarmadığını ve içinde kullanma talimatı bulunmadığını aktaran İbili, ATSO'ya şikayette bulundu. Meclis üyesi de olduğu ATSO, firmaya uyarı cezası verdi. Tahir İbili, piponun değiştirilmesi için Konyaaltı Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne de başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti kararında, tüketicinin ürünün kullanımı hakkında sanal ortam araştırması sonucu yanlış bilgi alması nedeniyle kendi hatasıyla kırdığı, hediyelik eşyalarda kullanıma ilişkin herhangi bir bilgi verilmemesinin ürünü ayıplı hale getirmediği, tüketicinin kusurundan kaynaklı üründeki kırılmanın satıcı firma sorumluluğuna neden olmayacağı belirtildi. Heyet, bu gerekçelerle tüketicinin isteğini reddetti.

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