Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde sürücü 62 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu, direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonetin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Buldan'dan Denizli yönüne giden Mustafa Sarıoğlu, yönetimindeki 20 RR 677 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan kamyonet, şarampole yuvarlanıp ters döndü. Sürücü Mustafa Sarıoğlu, sıkıştığı kamyonette yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Sarıoğlu'nun cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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