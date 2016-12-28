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Sarallar ve Şahinler'e yönelik operasyonda 27 tutuklama

Özden ATİK/İSTANBUL,() Sarallar ve Şahinler grubu üyesi olduğu ve birbirlerine yönelik saldırılar düzenleyeceği iddiası üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Sedat Şahin'in...

Sarallar ve Şahinler'e yönelik operasyonda 27 tutuklama

Özden ATİK/İSTANBUL,() Sarallar ve Şahinler grubu üyesi olduğu ve birbirlerine yönelik saldırılar düzenleyeceği iddiası üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin ile Sarallar grubunun liderlerinden Burhanettin Saral da bulunuyor.


27 TUTUKLAMA


İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 44 kişi dün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 28'inin tutuklanması talep edildi. Savcılık, 16 şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı konulması yönünde adli kontrol talep etti.


Üç ayrı nöbetçi mahkeme tarafından savunmaları alınan şüphelilerden 27'si "Örgüt yönetciliği", "Örgüt üyeliği" ve "Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından tutuklandı. Şahinler grubundan Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in ve bir polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi tutuklandı. Sarallar grubundan ise Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi tutuklandı.


SİLAHLARA EL KONULDU


Savcılığın Şahinler grubunun lideri olan Sedat Şahin hakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi. Savcılık tarafından silah zulalanmış otomobil olarak bilinen modifiye araca ve değişik yerlerde ele geçirilen silahlar, el bombaları, miğfer, çelik yelek ve mermiye de el konuldu.
 

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