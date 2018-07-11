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Sarallar, Beşok ve Cehennem Melekleri operasyonuna 17 tutuklama 

İZMİR'in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde organize suç örgütleri 'Sarallar' ve 'Beşok' grubu ile uluslararası motosiklet kulübü 'Hells Angels'e (Cehennem Melekleri) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 52 kişiden 17'si tutuklandı. Türkiye'nin...

Sarallar, Beşok ve Cehennem Melekleri operasyonuna 17 tutuklama 
İZMİR'in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde organize suç örgütleri 'Sarallar' ve 'Beşok' grubu ile uluslararası motosiklet kulübü 'Hells Angels'e (Cehennem Melekleri) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 52 kişiden 17'si tutuklandı.
Türkiye'nin turizm cennetlerinden Çeşme başta olmak üzere farklı illerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine karşı İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Çalışma sırasında, 3 grubun ortak hareket ettikleri saptandı. Suç gruplarına yönelik araştırmanın tamamlanmasıyla 27 Haziran'da İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında arlarında 'Sarallar'ın liderlerinden İ. Saral ile 'Hells Angels' Motosiklet Kulübü Başkanı Necati Arabacı'nın da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof tüfek, 15 tabanca, çok sayıda mermi ve fişek ile çelik yelek ele geçirildi.
Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt yönettiği, örgüt üyeliği yaptığı, organize suç örgütü olarak kasten yaralama, gasp, birden fazla kişiyle darp, tehdit, ihaleye fesat karıştırmak, eğlence mekanlarında illegal olarak otopark işletme, vale ve güvenlik hizmeti ile haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Savaş Sarumsak, Coşkun Necati Arabacı ve Ömer İnanç Saral'ın bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü savcılık ifadesinin ardından 22 şüphelide ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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