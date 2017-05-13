Saraçoğlu, Gaziantep'te mağaza açtı

CUMHURBAŞKANI Baş Danışmanı ve Biyoloteknoloji ile Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ismini taşıyan bitkisel ürünlerin satışı yapılan Gaziantep'teki mağazasının açılışını yaptı.

Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki mağazanın açılışına Saraçoğlu'nun yanı sıra, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Açılışın ardından mağazayı gezen Erdoğan ve Şahin, Saraçoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Saraçoğlu, açılışı yapılan mağazanını Güneydoğu ana bayisi olduğunu belirterek, "Vatandaşların, ilgi ve alakalarına çok teşekkür ediyorum. Onlara uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

Açılış için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sırayla Saraçoğlu'na sorularını sorarak öneri istedi. Saraçoğlu da vatandaşların sorularını yanıtladı ve doğru bitkisel ürünlerle tedavi olabilmeleri için önerilerde bulunarak kitaplarını imzaladı.



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